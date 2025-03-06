Загадка Антарктиды: подлодка исчезла после шокирующего открытия

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В начале 2024 года автономная подлодка Ran исчезла под шельфовым ледником Дотсон в Западной Антарктиде после обнаружения неизвестных структур. Этот район никогда ранее не исследовался, а миссия аппарата могла раскрыть новые тайны механики таяния льда. Подробнее об этом сообщает Newsinfo.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Что скрывает Антарктида?

Ran была запущена в 2022 году международной группой учёных из ITGC. Её задача заключалась в изучении подлёдного рельефа и механизмов таяния ледников.

Аппарат смог пройти более 16 километров вглубь платформы, картографируя нижнюю часть льда с высоким разрешением.

Исследователи обнаружили необычные структуры — каплевидные образования, ледяные плато и сложные эрозионные формы, которых не ожидали.

"Это немного похоже на то, как увидеть скрытое лицо Луны", — отмечает профессор физики океана Гётеборгского университета Анна Уолин.

Загадочное исчезновение

Экстремальные погодные условия сделали невозможным постоянную связь с подлодкой, а GPS в таких условиях не работает. Ran успешно провела 14 миссий в 2022 году, но в 2024-м исчезла во время первой же экспедиции.

Учёные не могут объяснить её пропажу. Возможные версии: механическая поломка, попадание на мель или воздействие неизвестного биологического фактора.

"Хотя мы получили ценные данные, мы не смогли раскрыть все тайны. Ran был уникальным аппаратом", — говорит Уолин.

Исследования ледяного покрова Антарктиды остаются приоритетом, и учёные надеются продолжить работу.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом. Омывается Атлантическим, Индийским и Тихим океанами.

