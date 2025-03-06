Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не успела помыть голову? Эта стильная укладка спасёт твой день
Почки скажут спасибо: этот маленький красный фрукт творит чудеса
Ретро, но не старьё: эти винтажные джинсы заставят вас забыть о скинни
Список устройств, на которых WhatsApp прекратит работу: проверьте свой
Ускорьте весну: 9 цветов, которые преобразят ваш сад за считанные недели
Тайный рай Большого Барьерного рифа: острова, о которых знают не все
Смена фокуса? Автопром Германии адаптируется к спросу танков и радиолокационных систем
Мадрид может помешать планам Арсенала: полузащитник Уортон стал главной целью топ-клубов Европы
Вы думали, что тату остается на коже? Реальность намного страшнее

Загадка Антарктиды: подлодка исчезла после шокирующего открытия

1:49
Наука

В начале 2024 года автономная подлодка Ran исчезла под шельфовым ледником Дотсон в Западной Антарктиде после обнаружения неизвестных структур. Этот район никогда ранее не исследовался, а миссия аппарата могла раскрыть новые тайны механики таяния льда. Подробнее об этом сообщает Newsinfo.

Горы Гамбурцева в Антарктиде
Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горы Гамбурцева в Антарктиде

Что скрывает Антарктида?

Ran была запущена в 2022 году международной группой учёных из ITGC. Её задача заключалась в изучении подлёдного рельефа и механизмов таяния ледников.

Аппарат смог пройти более 16 километров вглубь платформы, картографируя нижнюю часть льда с высоким разрешением.

Исследователи обнаружили необычные структуры — каплевидные образования, ледяные плато и сложные эрозионные формы, которых не ожидали.

"Это немного похоже на то, как увидеть скрытое лицо Луны", — отмечает профессор физики океана Гётеборгского университета Анна Уолин.

Загадочное исчезновение

Экстремальные погодные условия сделали невозможным постоянную связь с подлодкой, а GPS в таких условиях не работает. Ran успешно провела 14 миссий в 2022 году, но в 2024-м исчезла во время первой же экспедиции.

Учёные не могут объяснить её пропажу. Возможные версии: механическая поломка, попадание на мель или воздействие неизвестного биологического фактора.

"Хотя мы получили ценные данные, мы не смогли раскрыть все тайны. Ran был уникальным аппаратом", — говорит Уолин.

Исследования ледяного покрова Антарктиды остаются приоритетом, и учёные надеются продолжить работу.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом. Омывается Атлантическим, Индийским и Тихим океанами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Экономил на бензине, а теперь разоряешься на проезд – электромобильная реальность
Авто
Экономил на бензине, а теперь разоряешься на проезд – электромобильная реальность Аудио 
Чёрный песок вместо золотого: Анапа потеряла 80% туристов
Туризм
Чёрный песок вместо золотого: Анапа потеряла 80% туристов Аудио 
Самое простое овсяное печенье без сахара и муки — готовится за 20 минут
Еда и рецепты
Самое простое овсяное печенье без сахара и муки — готовится за 20 минут Аудио 
Популярное
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?

Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Могучий дрон С-70 Охотник. Ускользающий от радаров и атакующий роем Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Последние материалы
Ускорьте весну: 9 цветов, которые преобразят ваш сад за считанные недели
Тайный рай Большого Барьерного рифа: острова, о которых знают не все
Смена фокуса? Автопром Германии адаптируется к спросу танков и радиолокационных систем
Мадрид может помешать планам Арсенала: полузащитник Уортон стал главной целью топ-клубов Европы
Вы думали, что тату остается на коже? Реальность намного страшнее
Собака управляет вами: узнайте, как питомцы заставляют нас подчиняться
Могучий дрон С-70 Охотник. Ускользающий от радаров и атакующий роем
Рассада тянется к свету: что делать, чтобы стебли не вытягивались — раскрыт секрет дачников
Когда авто превращается в металлолом: срок службы ключевых деталей
Как сделать лицо худее без диет: лучшие косметологические процедуры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.