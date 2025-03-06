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Жизнь после смерти возможна? Ответ дали наши клетки

2:42
Наука

Мы привыкли считать, что жизнь организма заканчивается вместе с его смертью. Однако на клеточном уровне всё гораздо сложнее. Новые исследования показывают, что некоторые клетки способны адаптироваться и даже перерождаться после гибели тела, открывая перед наукой совершенно новый взгляд на жизнь и её эволюцию.

клетки
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
клетки

Когда клетки оживают

Учёные уже давно изучают, как клетки продолжают функционировать после смерти организма. Но недавние открытия заставляют пересмотреть базовые представления о жизни.

В центре внимания оказались ксеноботы — созданные с помощью искусственного интеллекта многоклеточные организмы, которые способны к автономному поведению.

Они перемещаются с помощью ресничек, хотя в природе эта структура служит для других целей, например, транспортировки слизи.

Такие формы жизни, вероятно, не встречаются в природе, но они демонстрируют удивительную способность клеток адаптироваться к изменениям.

Подробнее об этом сообщает Newsinfo.

Антроботы: люди в новой форме?

Интересно, что схожие свойства были обнаружены у "антроботов" — человеческих клеток, способных к самоорганизации. Это открытие ставит под сомнение традиционные взгляды на эволюцию.

"Эти результаты показывают, что эволюция не ограничивается определёнными сценариями. Смерть организма может играть ключевую роль в трансформации жизни" — пишут авторы исследования.

Но это далеко не всё. Развитие клеточных роботов открывает перспективы создания персонализированных лекарств из собственных тканей пациента, что поможет избежать агрессивных иммунных реакций. Фактически, это может изменить медицину будущего.

Сознательная клетка: реальность или фантастика?

Биолог-эволюционист Уильям Миллер, соавтор книги "Разумная клетка", считает, что мы недооцениваем способность клеток к когнитивной активности.

Он утверждает, что клетки не просто выполняют биологические функции, а способны принимать решения и адаптироваться к изменениям.

"Организм в целом может больше не функционировать, но отдельные клетки продолжают работать, решая задачи, это меняет само понимание жизни: её фундаментальной единицей является сознательная клетка— говорит Миллер. 

Наука уже признаёт разные уровни сознания у животных, но когда речь заходит о клетках, многие учёные сталкиваются с предубеждениями.

Возможно, нам стоит пересмотреть само понятие жизни и размыть границы между живым и неживым?

Уточнения

Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов, обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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