У пользователей Google Chrome могут быть большие проблемы из-за этих расширений

Пользователям браузера Google Chrome настоятельно советуют удалить 16 популярных расширений, которые могут представлять собой угрозу безопасности и привести к опасным последствиям.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с телефоном

Пользователям обращения настоятельно рекомендовано избавиться от 16 расширений, которые были признаны потенциально вредоносными, поскольку они могут угрожать безопасности. Согласно информации от GitLab Threat Intelligence, первой обнаружившей эту проблему, затронутые расширения связаны с такими функциями, как запись экрана, блокировка рекламы и использование клавиатур с эмодзи, охватывающие как минимум 3,2 миллиона пользователей, как сообщает газета New York Post.

Эти расширения внедряют в браузер вредоносный код и скрипты, что дает возможность злоумышленникам похищать личные данные пользователей и осуществлять мошенничество с рекламными доходами в поисковых системах, пишут авторы материала.

После того как пользователи активировали эти расширения, которые первоначально считались безопасными, они оказались подвержены вредоносным обновлениям.

По сведениям технологического портала Notebook Check, данная атака была связана с аккаунтами разработчиков, которые неосознанно передали контроль над своими расширениями злоумышленникам, чьи зловредные обновления стали доступны в официальных магазинах расширений браузера.

Уточнения

Google Chrome — браузер, разрабатываемый компанией Google на основе свободного браузера Chromium и движка Blink (до апреля 2013 года использовался WebKit). Первая публичная бета-версия для Windows вышла 2 сентября 2008 года, а первая стабильная — 11 декабря 2008 года. По данным StatCounter, рыночная доля Chrome на июль 2024 года составляет ▲65,69 %.

