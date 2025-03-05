Наблюдать только со специальным оборудованием: частичное солнечное затмение можно будет увидеть 29 марта

Астроном Олег Угольников: 29 марта россияне увидят частичное солнечное затмение

Известно, что в 2025 году будет несколько солнечных и лунных затмений. Одно из них произойдет уже в марте этого года. Речь идет о частичном солнечном затмении 29 марта. Такие явления обычно привлекают к себе внимание.

Фото: Веб-сайт НАСА Солнце

Увидеть астрономическое явление смогут жители центральных и северо-западных районов страны, об этом сообщает сайт aif.ru, ссылаясь на старшего научного сотрудника отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии Института космических исследований РАН Олега Угольникова. В Москве Луна перекроет лишь 7% диаметра видимого диска Солнца, об этом сообщил ученый.

Затмение начнется 29 марта в 14:25 и завершится в 15:13. Олег Угольников сообщил, что наблюдать частичное солнечное затмение можно только с использованием специальных защитных средств для глаз. Кроме того, он сообщил, что 7 сентября случится полное лунное затмение.

Уточнения

Лунное затмение — затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли.

