Миграционная катастрофа: птичий грипп стремительно меняет облик дикой природы Северной Америки

Более 1500 канадских журавлей погибли в штате Индиана, что ставит их в один ряд с последствиями распространения высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N1.

Фото: https://www.flickr.com/photos/37335357@N00/3416680191/ by Mikul from canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Красноголовый журавль

Эти крупные, изящные птицы серого окраса находились в процессе весенней миграции, направляясь к местам гнездования на Аляске, в Канаде и Восточной Сибири. В ходе своего ежегодного путешествия журавли делают остановки для отдыха и восстановления сил в различных регионах Среднего Запада, включая Индиану.

По данным биологов из Департамента природных ресурсов Индианы, за последние несколько недель в штате было обнаружено множество мертвых канадских журавлей. В начале января в округе Джексон, расположенном в юго-центральной части штата, было зафиксировано не менее 500 погибших птиц.

С тех пор, по мере продвижения миграции на север, случаи гибели были зарегистрированы и в других частях Индианы. Официальные лица полагают, что реальное число погибших, вероятно, превышает отметку в 1500 особей.

Биолог Эли Флис из Департамента природных ресурсов Индианы пояснил, что в этом году птицы, по-видимому, принесли с собой птичий грипп, который стремительно распространился среди популяции.

Птицы умирают от штамма птичьего гриппа H5N1, который наносит серьезный урон американской птицеводческой индустрии и, как следствие, ведет к увеличению стоимости яиц. Этот опасный патоген также уничтожает диких птиц, включая более 5000 белых гусей, погибших в восточной Пенсильвании в январе.

Дикие птицы, особенно те, которые мигрируют большими группами, особенно уязвимы к этому высокозаразному штамму. Биологи выражают надежду, что уровень смертности снизится с наступлением весны, поскольку активность вируса обычно достигает пика в осенне-зимний период.

Флис также сообщил, что в текущий момент люди практически бессильны повлиять на ситуацию в этом сезоне, так как невозможно требовать от диких птиц самоизоляции.

Тем временем, волонтеры на северо-западе Индианы предпринимают усилия, чтобы замедлить распространение заболевания. Используя защитные маски и перчатки, они собирают трупы канадских журавлей с поверхности замерзших озер и береговых линий. Следуя рекомендациям биологов, они дважды упаковывают тела птиц в мешки для мусора и размещают их в арендованном контейнере для отходов. Кроме того, они дезинфицируют все инструменты, используемые для сбора.

Шон Леоне, житель Аппер-Фиш-Лейк в северо-западной Индиане, рассказал, что решил не оставаться в стороне. Он инициировал сбор волонтеров и обратился к общественности с просьбой о пожертвованиях мешков, перчаток и других необходимых материалов, чтобы совместными усилиями внести вклад в решение проблемы.

По оценкам, популяция канадских журавлей в Северной Америке составляет около 650 000 особей и продолжает расти, согласно данным Американской организации по охране птиц. Однако их близкие родственники, американские журавли, гораздо менее многочисленны: около 800 особей из этих находящихся под угрозой исчезновения птиц все еще существуют.

Американские журавли нередко обитают на одних территориях с канадскими журавлями, а также с другими водоплавающими птицами. Эксперты выражают обеспокоенность по поводу возможного распространения вируса H5N1 между различными видами.

Директор по охране природы Международного фонда журавлей, Диана Бун, заявила, что если вирус затронет даже небольшое число американских журавлей, это составит значительную долю от всей популяции.

Биологи в центральной Небраске также внимательно следят за ситуацией с гибелью канадских журавлей. Сотни тысяч этих птиц, что составляет приблизительно 80% от общей популяции, проводят несколько недель, отдыхая и накапливая жировые запасы в районе реки Платт в феврале, марте и апреле. На данный момент в Небраске не было зафиксировано случаев заболевания или гибели журавлей.

Бетани Остром, биолог из некоммерческой организации Crane Trust в Вуд-Ривер, штат Небраска, сообщила, что они готовятся к худшему сценарию, но надеются на лучшее. Она отметила, что журавли не обладают иммунитетом к этому вирусу, и выразила обеспокоенность, учитывая большие скопления птиц в этом регионе.

Специалисты по дикой природе по всей стране обращаются к населению с просьбой сообщать о любых случаях обнаружения больных или мертвых животных. Общий риск заражения для людей оценивается как низкий, однако с 2022 года в США вирусом заразилось 70 человек. В январе в стране был зарегистрирован первый летальный случай от птичьего гриппа H5N1.

Уточнения

H5N1 (от англ. highly pathogenic avian influenza — высокопатогенный «птичий грипп») — серотип вируса гриппа A. Может вызвать заболевание как у людей, так и у многих видов животных.

