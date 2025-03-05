Загадочные структуры в мантии Земли: ученые провели исследование, чтобы выяснить природу их возникновения

Минеральные структуры, выступающие из нижней мантии к внешнему ядру Земли, могут способствовать увеличению нестабильности магнитного поля нашей планеты. Об этом пишет ScienceAlert.
Эти два странных образования – одно под Тихим океаном, а другое под Африкой – похожи друг на друга, поэтому предполагалось, что они имеют одинаковый состав. Джеймс Пантон и его коллеги пришли к другому выводу. Они установили, что эти две области состоят из разных материалов и имеют разную историю.
Модели ученых показывают, что такие крупные области могут естественным образом образовываться. Тот факт, что эти две крупные области с низкой скоростью движения отличаются по составу, но не по температуре, является ключевым моментом, это объясняет, почему они кажутся одинаковыми в сейсмическом отношении, заявляет Паула Келемейер, сейсмолог.
Ученые опровергают теорию, согласно которой аномалии возникли в результате столкновения с Землей около 4,5 миллиардов лет назад космического тела. Ученые предполагают, что два странных образования могут негативно влиять на магнитное поле Земли. Исследователям требуется больше данных, чтобы подготовить более точные выводы о влиянии этих образований на магнитное поле Земли.
Мантия — часть Земли, расположенная непосредственно под корой и выше ядра.
Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.