Загадочные структуры в мантии Земли: ученые провели исследование, чтобы выяснить природу их возникновения

Загадочные структуры в мантии Земли опасны для планеты? Магнитное поле может стать менее стабильным

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Минеральные структуры, выступающие из нижней мантии к внешнему ядру Земли, могут способствовать увеличению нестабильности магнитного поля нашей планеты. Об этом пишет ScienceAlert.

Фото: Веб-сайт НАСА Ядро Земли, макет

Эти два странных образования – одно под Тихим океаном, а другое под Африкой – похожи друг на друга, поэтому предполагалось, что они имеют одинаковый состав. Джеймс Пантон и его коллеги пришли к другому выводу. Они установили, что эти две области состоят из разных материалов и имеют разную историю.

Модели ученых показывают, что такие крупные области могут естественным образом образовываться. Тот факт, что эти две крупные области с низкой скоростью движения отличаются по составу, но не по температуре, является ключевым моментом, это объясняет, почему они кажутся одинаковыми в сейсмическом отношении, заявляет Паула Келемейер, сейсмолог.

Ученые опровергают теорию, согласно которой аномалии возникли в результате столкновения с Землей около 4,5 миллиардов лет назад космического тела. Ученые предполагают, что два странных образования могут негативно влиять на магнитное поле Земли. Исследователям требуется больше данных, чтобы подготовить более точные выводы о влиянии этих образований на магнитное поле Земли.

Уточнения

Мантия — часть Земли, расположенная непосредственно под корой и выше ядра.

