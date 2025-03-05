Столкновения удалось избежать: огромный айсберг, предположительно, сел на мель рядом с островом

Крупнейший в мире айсберг, по-видимому, сел на мель примерно в 70 километрах от отдаленного антарктического острова Южная Георгия, что потенциально может спасти животных, обитающих на острове. Об этом пишет ScienceAlert. Дальнейшее движение айсберга предугадать затруднительно.
Колоссальный айсберг A23a, который весит почти триллион тонн, дрейфует на север от Антарктиды к острову Южная Георгия. В августе 2024 года айсберг оказался в океаническом вихре, где остановился. В декабре 2024 года ледяной глыбе удалось вырваться из этого вихря.
Почему айсберг вызывает беспокойство? Южная Георгия является домом для большого количества королевских пингвинов, а также морских котиков, других животных.
С 2000 года шельфовые ледники потеряли 6000 миллиардов тонн массы, это связано с глобальным потеплением, об этом пишет ScienceAlert, ссылаясь на ученого. Однако данный ледник откололся не из-за глобального потепления.
Южная Георгия — это остров в южной части Атлантического океана. Он является крупнейшим островом в одноименном архипелаге и административно относится к заморской территории Великобритании Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова.
Ледник — масса льда преимущественно атмосферного происхождения.
Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.