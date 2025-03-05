Столкновения удалось избежать: огромный айсберг, предположительно, сел на мель рядом с островом

Ледяной гигант двигался на север и застрял: айсберг приближался к острову Южная Георгия

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Крупнейший в мире айсберг, по-видимому, сел на мель примерно в 70 километрах от отдаленного антарктического острова Южная Георгия, что потенциально может спасти животных, обитающих на острове. Об этом пишет ScienceAlert. Дальнейшее движение айсберга предугадать затруднительно.

Фото: Веб-сайт НАСА Лёд

Колоссальный айсберг A23a, который весит почти триллион тонн, дрейфует на север от Антарктиды к острову Южная Георгия. В августе 2024 года айсберг оказался в океаническом вихре, где остановился. В декабре 2024 года ледяной глыбе удалось вырваться из этого вихря.

Почему айсберг вызывает беспокойство? Южная Георгия является домом для большого количества королевских пингвинов, а также морских котиков, других животных.

С 2000 года шельфовые ледники потеряли 6000 миллиардов тонн массы, это связано с глобальным потеплением, об этом пишет ScienceAlert, ссылаясь на ученого. Однако данный ледник откололся не из-за глобального потепления.

Южная Георгия — это остров в южной части Атлантического океана. Он является крупнейшим островом в одноименном архипелаге и административно относится к заморской территории Великобритании Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова.

Уточнения

Ледник — масса льда преимущественно атмосферного происхождения.

