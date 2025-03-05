Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как всего одна ложка корицы может улучшить уровень железа в организме
Как оливковое масло спасает организм от системных воспалений
22 года счастья: жених Ани Лорак трогательно поздравил дочь — реакция его возлюбленной бесценна
Преступление без доказательств: что делать, если сплошную не было видно, но штраф пришёл
Готовится новая попытка импичмента: конгрессмен снова хочет снять Трампа с должности
Чёрный песок вместо золотого: Анапа потеряла 80% туристов
Элитное вино и безалкогольные напитки: эксперты рассказали о предпочтениях потребителей
Лапшевник с творогом — простой рецепт, который вкуснее запеканки
Секрет здоровых сосудов: ученые доказали пользу одной специи

"Это поколение может быть потеряно": что усугубило глобальный кризис молодежи

2:55
Наука

На протяжении десятилетий кризис средних лет оставался характерной чертой общества, ассоциируясь с эмоциональным спадом, спонтанными поступками и пиком неудовлетворённости в возрасте 40-50 лет. Однако, как утверждают специалисты, сегодня ситуация претерпела кардинальные изменения.

Девушка держит телефон в руке
Фото: pixabay.com by Luisella Planeta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка держит телефон в руке

Согласно докладу, подготовленному для ООН исследователями Джин Твенге и Дэвидом Бланчфлауэром, в шести англоязычных странах наблюдается тревожный рост проблем с психическим здоровьем среди молодёжи. Это явление опровергает классическую U-образную модель счастья, согласно которой эмоциональное благополучие снижается в среднем возрасте, но восстанавливается в пожилые годы. Теперь эксперты отмечают, что уровень удовлетворённости жизнью постепенно повышается с возрастом, а молодое поколение сталкивается с беспрецедентными трудностями.

Данные опросов из США, Великобритании, Ирландии, Австралии, Канады и Новой Зеландии демонстрируют устойчивое снижение показателей счастья среди людей до 30 лет, особенно среди девушек. Учёные связывают эту тенденцию с распространением смартфонов и соцсетей, чьё влияние прослеживается во всех анализируемых регионах. "Это поколение может быть потеряно", — заявил Бланчфлауэр.

Ранее, в 2020 году, Бланчфлауэр провел исследование в 150 странах и обнаружил U-образную кривую счастья во всех из них. Однако, сотрудничество с Твенге, ведущим экспертом по вопросам благополучия молодежи, помогло ему увидеть снижение уровня счастья молодых людей, начиная примерно с 2013 года. Бланчфлауэр признал, что пандемия COVID-19 усугубила эту проблему.

Другие исследования связывают кризис психического здоровья молодежи с неравенством поколений, бесконтрольным использованием социальных сетей, нестабильной занятостью и климатическими проблемами. Кроме того, все больше молодых людей не могут полноценно работать из-за проблем с психическим здоровьем.

Бланчфлауэр предупреждает о серьезных социальных и экономических последствиях кризиса благополучия молодежи. Он предполагает, что это может привести к снижению успеваемости в школе, росту числа бросивших учебу и работу, и, как следствие, к снижению глобальной производительности. По заказу ООН будут проведены дополнительные исследования, чтобы выяснить, насколько широко распространено это явление в мире. Бланчфлауэр подчеркнул, что сейчас ООН рассматривает это как глобальный кризис, требующий переосмысления традиционных представлений о счастье и благополучии.

Уточнения

Кризис среднего возраста — долговременное эмоциональное состояние, связанное с переоценкой своего опыта в среднем возрасте, когда многие из возможностей, о которых человек мечтал в детстве и юности, уже упущены, а наступление старости и смерти оценивается как событие с реальным сроком.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами
Прогнозы и статистика
Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Аудио 
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Еда и рецепты
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений Аудио 
Собаки-мутанты? Что на самом деле скрывает ДНК животных из зоны отчуждения
Мир. Новости мира
Собаки-мутанты? Что на самом деле скрывает ДНК животных из зоны отчуждения Аудио 
Популярное
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.

Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Трамп разрушит экономику Евросоюза, чтобы приготовить США к войне с Китаем Любовь Степушова Диверсии в Крыму. Что приготовили украинские формирования Дмитрий Плотников Предупреждение из прошлого: что зашифровали древние строители в пирамидах и мегалитах Игорь Буккер
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Последние материалы
Как всего одна ложка корицы может улучшить уровень железа в организме
Трамп разрушит экономику Евросоюза, чтобы приготовить США к войне с Китаем
Как оливковое масло спасает организм от системных воспалений
22 года счастья: жених Ани Лорак трогательно поздравил дочь — реакция его возлюбленной бесценна
Преступление без доказательств: что делать, если сплошную не было видно, но штраф пришёл
Готовится новая попытка импичмента: конгрессмен снова хочет снять Трампа с должности
Чёрный песок вместо золотого: Анапа потеряла 80% туристов
Элитное вино и безалкогольные напитки: эксперты рассказали о предпочтениях потребителей
Лапшевник с творогом — простой рецепт, который вкуснее запеканки
Секрет здоровых сосудов: ученые доказали пользу одной специи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.