"Это поколение может быть потеряно": что усугубило глобальный кризис молодежи

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На протяжении десятилетий кризис средних лет оставался характерной чертой общества, ассоциируясь с эмоциональным спадом, спонтанными поступками и пиком неудовлетворённости в возрасте 40-50 лет. Однако, как утверждают специалисты, сегодня ситуация претерпела кардинальные изменения.

Фото: pixabay.com by Luisella Planeta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка держит телефон в руке

Согласно докладу, подготовленному для ООН исследователями Джин Твенге и Дэвидом Бланчфлауэром, в шести англоязычных странах наблюдается тревожный рост проблем с психическим здоровьем среди молодёжи. Это явление опровергает классическую U-образную модель счастья, согласно которой эмоциональное благополучие снижается в среднем возрасте, но восстанавливается в пожилые годы. Теперь эксперты отмечают, что уровень удовлетворённости жизнью постепенно повышается с возрастом, а молодое поколение сталкивается с беспрецедентными трудностями.

Данные опросов из США, Великобритании, Ирландии, Австралии, Канады и Новой Зеландии демонстрируют устойчивое снижение показателей счастья среди людей до 30 лет, особенно среди девушек. Учёные связывают эту тенденцию с распространением смартфонов и соцсетей, чьё влияние прослеживается во всех анализируемых регионах. "Это поколение может быть потеряно", — заявил Бланчфлауэр.

Ранее, в 2020 году, Бланчфлауэр провел исследование в 150 странах и обнаружил U-образную кривую счастья во всех из них. Однако, сотрудничество с Твенге, ведущим экспертом по вопросам благополучия молодежи, помогло ему увидеть снижение уровня счастья молодых людей, начиная примерно с 2013 года. Бланчфлауэр признал, что пандемия COVID-19 усугубила эту проблему.

Другие исследования связывают кризис психического здоровья молодежи с неравенством поколений, бесконтрольным использованием социальных сетей, нестабильной занятостью и климатическими проблемами. Кроме того, все больше молодых людей не могут полноценно работать из-за проблем с психическим здоровьем.

Бланчфлауэр предупреждает о серьезных социальных и экономических последствиях кризиса благополучия молодежи. Он предполагает, что это может привести к снижению успеваемости в школе, росту числа бросивших учебу и работу, и, как следствие, к снижению глобальной производительности. По заказу ООН будут проведены дополнительные исследования, чтобы выяснить, насколько широко распространено это явление в мире. Бланчфлауэр подчеркнул, что сейчас ООН рассматривает это как глобальный кризис, требующий переосмысления традиционных представлений о счастье и благополучии.

Уточнения

Кризис среднего возраста — долговременное эмоциональное состояние, связанное с переоценкой своего опыта в среднем возрасте, когда многие из возможностей, о которых человек мечтал в детстве и юности, уже упущены, а наступление старости и смерти оценивается как событие с реальным сроком.

