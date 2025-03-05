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Зарядка от выхлопа? Гениальная идея, которая может изменить транспорт

2:35
Наука

Приблизительно три четверти энергии, вырабатываемой двигателями внутреннего сгорания, бесполезно рассеивается в виде тепла. Данная проблема вдохновила исследовательскую группу из Пенсильванского университета на создание инновационного устройства, которое монтируется на выхлопную систему и преобразует тепловые выбросы в электрическую энергию.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Научный коллектив спроектировал и протестировал систему радиаторов, функционирующую без дополнительных охлаждающих механизмов, способную создавать значительный температурный перепад. Эффективность термоэлектрического генератора напрямую зависит от величины температурного градиента, поскольку именно он стимулирует активное перемещение электронов из зоны повышенной температуры в зону пониженной. Разработанная конструкция навесных радиаторов отличается высокой эффективностью и универсальностью, что обеспечивает возможность её интеграции в выхлопную систему любого транспортного средства с дизельным силовым агрегатом.

В основе технологии лежит использование полупроводникового материала — теллурида висмута, трансформирующего тепловую энергию отработанных газов в электричество. Экспериментальная насадка, установленная на выхлопную трубу автомобиля, генерирует до 56 Вт электроэнергии при симуляции движения на максимальных скоростях. При стандартных условиях расчётная мощность устройства составляет около 40 Вт, чего вполне достаточно для бесплатной подзарядки смартфонов или ноутбуков. Предполагается, что данная система также может значительно увеличить запас хода гибридных автомобилей на электротяге за счёт подзарядки аккумуляторов во время работы двигателя внутреннего сгорания.

Применение идентичного термоэлектрического генератора на вертолётной выхлопной системе продемонстрировало ещё более впечатляющие результаты — выработку 146 Вт электроэнергии, что втрое превышает показатели автомобильной версии. Хотя для бортовых систем вертолёта это относительно небольшой объём энергии, важно понимать, что без данного устройства эта энергия просто рассеивалась бы в атмосфере.

Подобные инновации способствуют повышению эффективности транспорта с двигателями внутреннего сгорания и снижению его экологического следа. Вероятно, такие разработки станут важным этапом эволюции традиционных двигателей перед их окончательной заменой экологически чистыми альтернативами.

Уточнения

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния (ДВС) — разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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