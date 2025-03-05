Полетит за водой: аппарат НАСА отправится в космос искать жидкость и лёд

В космос за водой: аппарат НАСА изучит галактики и поищет жидкость и лёд

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Предстоящая миссия НАСА SPHEREx отправляется искать космические запасы замороженной воды в глубоком космосе.

Фото: Веб-сайт НАСА Галактика

SPHEREx (спектрофотометр исследования истории Вселенной, эпохи реионизации и льдов) — это космический телескоп НАСА, который будет работать в ближнем инфракрасном диапазоне. Миссия продлится около 2,5 лет.

Исследуя миллионы объектов, SPHEREx создаст самую крупную в истории карту замороженных соединений в галактике, углубляя понимание формирования планет и происхождения воды. Прошлые миссии обнаружили гораздо меньше газообразной воды, чем ожидалось. Предполагается, что новая миссия сможет достичь больших результатов путем изучения ранее неисследованых объектов. Миссия стартует 7 марта. Об этом пишет Scitechdaily.

Живые организмы на Земле зависят от воды, поэтому, когда ученые ищут жизнь за пределами Земли, они обычно ищут именно воду. SPHEREx особенно тщательно изучит газовые и пылевые области во Вселенной. Ученые полагают, что большая часть воды во Вселенной существует в виде льда.

Предполагается, что аппарат соберет данные о более чем 450 миллионах галактик и более чем 100 миллионах звезд в Млечном Пути. Об этом пишет Scitechdaily.

Уточнения

SPHEREx — космический телескоп, работающий в ближнем инфракрасном диапазоне, который будет проводить панорамное исследование неба.

