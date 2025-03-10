Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Долги Мавроди на 1,6 миллиарда аннулированы: у него не нашлось наследников, кто будет выплачивать
Криптовалютный апокалипсис: после слов Трампа биткоин ушёл на дно
Эта обычная ошибка перед сном лишает вас хорошего отдыха
Смерть изменила всё: Анна Седокова записала трек, посвящённый Тимме
Чипсы за 5 минут без масла и лишних трат — лень ещё никогда не была такой выгодной
Экзотика дома: рассказываем, какие тропические фрукты можно вырастить без теплицы
Сухой нос у собаки — знак тревоги или пустяк? Разбираемся, когда волноваться
Планировка квартиры: что важно учесть, чтобы не пожалеть
Мурчащая аристократия на японском острове: что происходит на Тасиро

Тёмная материя и энергия: дирижёры мироздания — а что, если мы просто не понимаем их сути

3:10
Наука

Глядя в ночное небо, кажется, что перед нами раскинулся весь космос — звёзды, галактики, планеты. Однако учёные уверены: это лишь крошечная часть реальной картины. Согласно современным расчётам, всего 5% Вселенной состоит из привычной материи, из которой сделаны звёзды, планеты, люди и вообще всё, что мы можем увидеть. Остальные 95% скрыты в загадочных явлениях — тёмной материи и тёмной энергии. Но что это такое?

Открытый космос
Фото: commons.wikimedia.org by Detlef Hartmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Открытый космос

Тёмная материя: невидимый архитектор Вселенной

Тёмная материя — это гипотетическая субстанция, которая, по мнению учёных, отвечает за гравитационные аномалии в галактиках и их скоплениях. Если бы существовала только видимая материя, звёзды на окраинах галактик двигались бы слишком быстро и должны были бы разлететься. Но этого не происходит. Значит, что-то невидимое удерживает их на месте.

Тёмная материя не взаимодействует с электромагнитными волнами — она не излучает, не поглощает и не отражает свет. Мы не можем увидеть её напрямую, но знаем, что она есть. Это подтверждают гравитационные эффекты: искривление света далёких галактик (гравитационное линзирование) и неожиданные скорости движения звёзд.

Но если тёмная материя притягивает, то тёмная энергия делает прямо противоположное — она раздвигает Вселенную.

Тёмная энергия: сила, разгоняющая космос

В 1998 году астрономы, исследуя далёкие сверхновые звёзды, сделали ошеломляющее открытие: Вселенная расширяется не просто, а с ускорением. Это перевернуло все представления о космосе. Раньше считалось, что гравитация замедляет расширение, но вместо этого некая загадочная сила заставляет пространство раздвигаться всё быстрее.

Учёные назвали эту силу тёмной энергией, но её природа остаётся неизвестной. Одна из гипотез предполагает, что это проявление космологической постоянной, введённой Эйнштейном. По этой теории, сам вакуум обладает энергией, которая действует как антигравитация, расталкивая пространство. Другая версия говорит о существовании "квинтэссенции" — гипотетического поля, которое меняется во времени и влияет на структуру Вселенной.

Величайшая загадка науки

Несмотря на все исследования, природа тёмной материи и тёмной энергии остаётся одной из самых интригующих загадок Вселенной. Учёные строят масштабные эксперименты, создают детекторы глубоко под землёй, изучают космос с помощью самых мощных телескопов — но всё ещё не могут разгадать этот космический ребус.

Если ответ на эту тайну будет найден, он может перевернуть всю физику, открыть новые законы природы и изменить наше понимание реальности. Пока же тёмная материя и тёмная энергия остаются загадочными архитекторами Вселенной, управляя ею из тени.

Уточнения

Тёмная мате́рия — в астрономии и космологии, а также в теоретической физике гипотетическая форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступная прямому наблюдению.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте Аудио 
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Экономика и бизнес
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Экономика и бизнес
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов Аудио 
Популярное
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе

Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.

Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
БМП-1АМ "Басурманин". Новая жизнь легендарной машины пехоты Дмитрий Плотников Стали известны подробности прорыва российских бойцов по газовой трубе в Курской области Любовь Степушова
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Последние материалы
Эти три оттенка помады должны быть в каждой косметичке — проверь себя
Кто больше двигается, тот меньше грустит: для здоровья мозга хватит малого
Франция использует активы России для вооружения Украины
Кручу-верчу, назад не хочу — что делать, если руль не возвращается
Забудьте про изнурительные диеты: эти простые упражнения помогут сжечь жир в два счёта
Полоса закрыта, но не по вине плохой погоды: аэропорт Схипхол сражается с солнечными лучами
Свет решает всё: как длина дня влияет на урожай и что делать, если солнца не хватает
Бешеный охотник или недолюбленный питомец? Как понять, почему кошка кусается
Парадокс Ферми: ответ на главный вопрос о внеземных цивилизациях
Лучший этаж в доме: как не ошибиться с выбором квартиры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.