SpaceX обогнала NASA за один год: Илон Маск опять впереди планеты всей

3:23 Your browser does not support the audio element. Наука

До недавнего времени повторное использование одной и той же ракеты в течение одного уикенда казалось фантастикой. Однако с первого запуска Falcon 9 4 июня 2010 года SpaceX под руководством Илона Маска совершила революцию в космической индустрии, достигнув уровня, где конкуренты практически отсутствуют.​

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by Joshua Conti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Falcon 9 — многоразовая тяжёлая ракета орбитального класса,

Недавние достижения

По данным ArsTechnica, на прошлых выходных SpaceX достигла нового уровня эффективности с Falcon 9, выполнив 400 успешных миссий и осуществив 375 посадок ускорителей. В ноябре компания побила рекорд по времени повторного использования, запустив ускоритель всего через 13 дней и 12 часов после предыдущей посадки, превзойдя предыдущий рекорд в 21 день. Кроме того, SpaceX провела 16 запусков Falcon 9 за один месяц, включая миссии Starlink и отправку спутников для Министерства обороны США.​

Беспрецедентный темп

В 2024 году SpaceX осуществила впечатляющие 119 запусков Falcon 9, в среднем один запуск каждые 2,3 дня. При выполнении цели в 15 запусков в декабре общее количество миссий за год может достичь 134. С учетом двух миссий Falcon Heavy общее число поднимется до 136 запусков, что превышает общее количество полетов шаттлов НАСА за 30 лет службы (135 миссий). Иными словами, Falcon 9 за один год достиг того, на что у программы шаттлов ушло три десятилетия.​

Секрет в повторном использовании

Ключ к успеху SpaceX заключается в быстрой и экономичной повторной эксплуатации. Для сравнения, одна миссия шаттла НАСА обходилась примерно в 1,5 миллиарда долларов. В то время как каждый запуск Falcon 9 имеет внутреннюю себестоимость около 15 миллионов долларов. Это означает, что SpaceX выполняет в 30 раз больше полетов по цене, составляющей лишь сотую часть от стоимости миссий шаттлов. Такой уровень эффективности стал возможен благодаря финансовой поддержке НАСА, которая инвестировала 400 миллионов долларов в разработку Falcon 9 и капсулы Dragon, а также заключила контракты на грузовые миссии и транспортировку астронавтов к Международной космической станции с помощью Crew Dragon.​

Процесс восстановления

Часть "секрета" Falcon 9 была раскрыта Илоном Маском в интервью Aviation Week. Процесс восстановления ускорителей включает детальные инспекции, такие как рентген танков топлива, очистку посадочных опор и удаление остатков с двигателей Merlin, поскольку используемый керосин оставляет сажу после сгорания. Маск отметил, что этот процесс относительно прост, а стоимость восстановления составляет всего 250 тысяч долларов за ускоритель. Большинство двигателей и компонентов остаются нетронутыми, что способствует снижению затрат и увеличению частоты запусков

Уточнения

Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX (дословно – «Корпорация технологий освоения космоса», Спейс-Икс) — американская компания, производитель космической техники.

