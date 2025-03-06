Кожаные больше не нужны: новое поколение роботов выходит на смену человека

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3:44
Наука

Компания Clone Robotics на пороге революции в мире робототехники с запуском своего новейшего проекта — Protoclone V1. Этот робот удивляет не только своими возможностями, но и уникальной технологией: он оснащён 1000 искусственными мышцами и использует систему охлаждения, вдохновлённую человеческим потом. Protoclone V1 предназначен для выполнения множества задач, как в домашних условиях, так и в промышленности.

Робот
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Baer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Робот

Робот с человеческим движением

Что делает Protoclone V1 таким особенным? В отличие от большинства роботов, которые используют традиционные электрические моторы, Protoclone оснащён прессурированными актуаторами. Эти устройства имитируют мышечные сокращения, что позволяет роботу совершать более плавные и естественные движения, избегая механических, часто слишком резких движений, свойственных другим роботам.

Его каркас выполнен из полимерных костей, напечатанных на 3D-принтере, что обеспечивает лёгкость и прочность. Артикуляции робота усилены, что позволяет ему совершать широкий спектр движений, сохраняя стабильность. Для точной координации действий робота используется система сенсоров, которые корректируют его поведение в реальном времени.

Технология, взятая из природы

В Protoclone V1 используются миюфибриллярные актуаторы, которые работают по принципу гидравлических и пневматических систем, имитируя мышцы человека. Эти актуаторы состоят из трубок, заполняемых жидкостью, что позволяет контролировать движения с высокой точностью.

Для того чтобы избежать перегрева, который может повлиять на работу устройства, инженеры разработали систему микроканалов, через которые циркулирует вода, охлаждая конструкцию робота и поддерживая оптимальную температуру в процессе работы.

Ограничения и перспективы

Хотя Protoclone V1 уже демонстрирует впечатляющие результаты, полностью автономным его назвать ещё нельзя. На демонстрациях роботы использовались с дополнительной поддержкой, что указывает на проблемы с балансом и некоторыми задержками в реакции. Однако компания уверенна, что в ближайших моделях, таких как Clone α, эти проблемы будут решены.

Предполагается, что уже в 2025 году появится версия Clone α, которая сможет выполнять задачи по дому — от мытья посуды до приготовления еды. Это открывает перспективу, где роботы будут всё активнее внедряться в повседневную жизнь.

Минималистичный дизайн и понятное будущее

В отличие от многих роботов, пытающихся имитировать человеческие черты, Protoclone V1 имеет минималистичный дизайн с чёрным экраном вместо лица, что предотвращает неприятный эффект "долины ужаса", когда робот выглядит почти человеческим, но вызывает дискомфорт.

Система сенсоров и простота дизайна улучшает функциональность робота, делая его более удобным для эксплуатации и улучшая производительность.

Стоимость Protoclone V1 ещё не раскрыта, но его технические характеристики позволяют предсказать, что робот может стать значимым шагом к автоматизации как в домах, так и на промышленных объектах.

Взгляд в будущее

Мир роботов становится всё более реальным, и Protoclone V1 — это лишь начало. Clone Robotics уже нацелен на запуск новых моделей, которые позволят людям взаимодействовать с машинами ещё более органично.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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