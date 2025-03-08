Алюминий на вес золота: новая валюта в солнечной энергетике

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

В последние годы стоимость поликристаллического кремния, ключевого компонента солнечных панелей, значительно снизилась. Это привело к тому, что алюминиевые рамки, обеспечивающие структурную целостность панелей, стали самой дорогой их частью, составляя 14% от общей стоимости производства.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Schroeder - NREL Photographer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечные панели

Изменение структуры затрат на производство солнечных панелей

Ранее поликремний и стекло доминировали в структуре затрат на производство солнечных панелей. Однако в 2024 году произошли значительные изменения:

Алюминиевые рамки : 14% от стоимости производства.

: 14% от стоимости производства. Стекло : 13,4% от стоимости.

: 13,4% от стоимости. Серебряная паста : 11,6% от стоимости.

: 11,6% от стоимости. Поликремний: 9,9% от стоимости.

Снижение стоимости поликремния связано с увеличением производства и предложения, особенно в Китае.

Поиск альтернатив для снижения затрат

Рост стоимости алюминиевых рамок стимулирует производителей искать альтернативные материалы и решения:

Новые алюминиевые сплавы : использование более дешёвых и лёгких сплавов.

: использование более дешёвых и лёгких сплавов. Композитные материалы : применение материалов с аналогичными свойствами, но меньшей стоимостью.

: применение материалов с аналогичными свойствами, но меньшей стоимостью. Отказ от рамок: разработка панелей без использования рамок, что требует обеспечения их прочности и долговечности.

Однако внедрение этих альтернатив сталкивается с проблемами надёжности и долговечности, что замедляет их широкое применение.

Прогнозы развития солнечной энергетики

По прогнозам SinoLink Securities, глобальные установки солнечных панелей будут расти на 10-15% ежегодно, и к 2025 году спрос может достичь 700 ГВт. Этот рост усиливает необходимость в инновациях и снижении затрат на производство компонентов солнечных панелей.

Уточнения

Алюми́ний (химический символ — Al, от лат. Aluminium), ранее также гли́ний (от рус. глина, устар.) — химический элемент 13-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы третьей группы, IIIA) третьего периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 13.

