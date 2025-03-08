Алюминий на вес золота: новая валюта в солнечной энергетике

В последние годы стоимость поликристаллического кремния, ключевого компонента солнечных панелей, значительно снизилась. Это привело к тому, что алюминиевые рамки, обеспечивающие структурную целостность панелей, стали самой дорогой их частью, составляя 14% от общей стоимости производства.
Ранее поликремний и стекло доминировали в структуре затрат на производство солнечных панелей. Однако в 2024 году произошли значительные изменения:
Снижение стоимости поликремния связано с увеличением производства и предложения, особенно в Китае.
Рост стоимости алюминиевых рамок стимулирует производителей искать альтернативные материалы и решения:
Однако внедрение этих альтернатив сталкивается с проблемами надёжности и долговечности, что замедляет их широкое применение.
По прогнозам SinoLink Securities, глобальные установки солнечных панелей будут расти на 10-15% ежегодно, и к 2025 году спрос может достичь 700 ГВт. Этот рост усиливает необходимость в инновациях и снижении затрат на производство компонентов солнечных панелей.
Алюми́ний (химический символ — Al, от лат. Aluminium), ранее также гли́ний (от рус. глина, устар.) — химический элемент 13-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы третьей группы, IIIA) третьего периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 13.
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