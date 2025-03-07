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Тайна древних туннелей инков раскрыта: что скрывали власти

2:39
Наука

В 1594 году испанский иезуит Хуан де Пардо сообщил о существовании загадочного туннеля недалеко от Куско, который, по его словам, мог вести к древним сокровищам инков. Его рассказ долгое время считался мифом, но недавние археологические исследования подтвердили: под городом действительно существует разветвлённая сеть подземных ходов.

некрополь
Фото: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:1964af&action=edit&redlink=1 by Angelo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
некрополь

Исторические свидетельства

В различных испанских хрониках, начиная с XVI века, неоднократно упоминались туннели, проложенные под столицей империи Инков. Согласно свидетельствам, эти подземные проходы могли соединять важнейшие сооружения инков, включая храм Солнца Кориканча и крепость Саксайуаман. Однако точные доказательства их существования до недавнего времени отсутствовали.

Современные исследования

Археологи использовали передовые методы, включая акустическую разведку и георадар, чтобы изучить грунт под Куско. Исследования подтвердили, что под землей действительно проходит система туннелей длиной 1,7 километра. Стены этих коридоров выложены каменными блоками, а их высота достигает 1,6 метров. По мнению экспертов, такие конструкции могли использоваться как скрытые переходы между важными объектами города.

Устройство туннелей

Обнаруженная сеть туннелей имеет довольно сложную структуру:

  • Высота тоннелей варьируется от 1,6 до 2,6 метров

  • Некоторые проходы полностью обрушены, но сохранившиеся участки демонстрируют точную каменную кладку

  • Вход в один из коридоров был найден вблизи Саксайуамана, а выход, возможно, скрыт под современными зданиями в центре Куско

Возможные цели и дальнейшие исследования

Историки предполагают, что туннели могли служить для тайных перемещений правителей инков или быть частью древних ритуалов. Вскоре начнутся раскопки, которые помогут определить, использовались ли эти коридоры для хранения сокровищ или выполнения религиозных церемоний.

Однако исследователи сталкиваются с рядом трудностей. Поскольку большая часть туннелей находится под современными городскими зданиями, раскопки требуют специального разрешения Министерства культуры Перу. Тем не менее, подтверждение существования этих туннелей уже является сенсацией, меняющей представление о развитии инфраструктуры инков.

Уточнения

Тонне́ль или тунне́ль (из англ. tunnel от старофр. tonel, уменьшительное от tonne — бочка) — горизонтальное или наклонное подземное сооружение, одно из измерений которого (длина) значительно превосходит по размерам два других (ширину и высоту).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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