Вы будете в шоке! Как к середине века будут выглядеть взрослые люди?

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Свыше половины взрослых людей к середине века будут иметь избыточный вес.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Международная группа ученых Глобального исследования бремени болезней пришла к такому выводу. Так, уже к 2050 году более 50 процентов взрослого населения мира (3,8 млрд человек) и треть детей и подростков (746 млн) будут страдать от избыточного веса или ожирения, сообщает журнал The Lancet.

Исходя из анализа данных, за последние 30 лет количество взрослых с избыточным весом и ожирением выросло с 731 млн в 1990 году до 2,11 млрд в 2021 году. Среди детей и подростков этот показатель увеличился с 198 млн до 493 млн.

Больше всего люди полнеют в Океании, Северной Африке и на Ближнем Востоке. А все из-за глобальных провалов в политике здравоохранения и отсутствии эффективных мер профилактики, считают учёные.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

