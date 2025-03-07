Как азиатские шершни разрушают экосистему Европы и угрожают биоразнообразию

3:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые провели первое в своем роде исследование рациона азиатских шершней — одних из самых агрессивных инвазивных видов в Европе. Образцы, собранные в четырех странах, показали, что угрозы для экосистемы от этих насекомых гораздо больше, чем ожидалось.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шершень

Как шершни попали в Европу

Азиатские шершни (Vespa velutina) впервые оказались в Европе в 2004 году, когда они случайно попали во Францию с партией керамики из Китая. С тех пор они начали быстро распространяться по континенту, заставив пчеловодов нервничать: эти хищники активно уничтожают популяции медоносных пчел (Apis mellifera). В Великобритании, например, ежегодно приходится ликвидировать десятки гнезд, чтобы попытаться ограничить распространение шершней.

Шершни едят не только пчел

До недавнего времени было принято считать, что основным объектом охоты этих насекомых являются медоносные пчелы. Однако новое исследование показало, что рацион азиатских шершней куда более разнообразен, что делает их угрозой для биоразнообразия.

Что же едят азиатские шершни

Исследователи из Эксетерского университета в Великобритании проанализировали пищеварительный тракт 1500 личинок азиатских шершней, собранных из Франции, Испании, Великобритании и острова Джерси. Для этого ученые использовали метод глубокого секвенирования ДНК. В результате они выявили 1449 таксонов — групп организмов. Более половины из них удалось отнести к конкретным видам, а оставшиеся либо неизвестны, либо еще не внесены в базы данных.

Пчелы и другие опылители — главные жертвы

Оказалось, что медоносные пчелы действительно являются одной из любимых жертв этих шершней: останки пчел были найдены почти у всех личинок. Но, помимо пчел, шершни питаются осами, мухами, жуками, бабочками, мотыльками и пауками. Из 50 наиболее часто встречающихся видов в желудках шершней 43 оказались опылителями. Среди них — три главных опылителя Европы: медоносная пчела, земляной шмель (Bombus terrestris) и шмель красноватый (Bombus ruderatus). Это значит, что азиатские шершни представляют угрозу не только для пчеловодов, но и для всего экологического баланса.

Как шершни адаптируют рацион

Что еще более тревожно, шершни изменяют свой рацион в зависимости от сезона и региона. Весной они охотятся на мух, летом переключаются на пчел, а осенью — на бабочек. Эта гибкость позволяет шершням вытеснять местных хищников и лишать пищи птиц, летучих мышей и других животных.

Дополнительные угрозы для экосистемы

Европейские экосистемы уже и так страдают от сокращения численности насекомых, вызванного химическим загрязнением, уничтожением природных местообитаний и изменением климата, что ведет к падению популяций на 2-3% ежегодно. Азиатские шершни лишь усугубляют эту проблему, уничтожая важнейшие виды.

Как бороться с инвазивными шершнями

Ученые настоятельно призывают усилить меры по борьбе с этим инвазивным видом. На данный момент единственным способом контроля за их распространением является уничтожение гнезд и отслеживание новых колоний с помощью дронов и тепловизоров.

Уточнения

Ше́ршни (лат. Vespa, букв. «оса») — род общественных настоящих ос, для представителей которого характерны крупные размеры; особи вида Vespa mandarinia имеют длину до 55 мм — наибольшую среди общественных ос.

