Мореплаватели из прошлого: как древние филиппинцы покоряли океан задолго до европейцев

2:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Задолго до появления европейских и африканских мореплавателей древние народы, жившие на территории современных Индонезии, Восточной Малайзии и Филиппин, уже осваивали сложные навигационные технологии. Они строили лодки из композитных материалов, создавали прочные верёвки и сети и пересекали открытое море десятки тысяч лет назад.

Фото: web.archive.org by GeoTravellers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таиланд

Учёные из университета Атенео де Манила пересматривают представления о техническом прогрессе в Палеолите, доказывая, что он развивался не только в Европе и Африке, но и в Юго-Восточной Азии.

Во время археологических исследований было обнаружено множество артефактов, подтверждающих развитые морские навыки древних народов:

Каменные орудия с микроскопическими следами обработки растений, указывающие на производство верёвок и рыболовных сетей.

Останки глубоководных рыб и древние рыболовные принадлежности, свидетельствующие об умении выходить в открытое море.

Конструкции лодок, собранные из органических композитных материалов по принципу, схожему с более поздними морскими цивилизациями.

Эти находки доказывают, что древние жители региона были искусными мореплавателями, способными путешествовать между островами и осваивать океанические просторы задолго до появления известных нам цивилизаций.

Чтобы подтвердить гипотезу о развитых морских технологиях древних филиппинцев, исследователи из Манильского университета объединились с военно-морскими архитекторами из университета Себу. Они запустили проект FLOW, в рамках которого будут созданы уменьшенные модели древних морских судов.

Этот проект поможет понять, как именно древние народы строили свои лодки, какие материалы использовали и насколько эффективными были их конструкции для длительных морских путешествий.

Передовые технологии, освоенные тысячелетия назад, заложили основу морской культуры Филиппин и соседних стран. Эти традиции, передаваемые из поколения в поколение, продолжают процветать в современном судостроении, рыбной ловле и мореплавании.

Открытия археологов подтверждают, что Юго-Восточная Азия была центром морской инженерии ещё в древности. Они бросают вызов устоявшимся теориям о том, что основной технический прогресс Палеолита происходил исключительно в Европе и Африке.

Уточнения

Палеоли́т (греч. παλαιός древний + λίθος камень; древнекаменный век) — первый исторический период каменного века с начала использования первых колотых каменных орудий гоминидами (род Homo) (около 2,6 млн лет назад) до появления у человека земледелия приблизительно в 10-м тысячелетии до н. э.

