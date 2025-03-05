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Море хранит секреты — загадочные комки на пляже стали новой природной загадкой

1:51
Наука

Жители Великобритании озадачены: в конце февраля 2025 года на побережье Борнмута, графство Дорсет, появились таинственные белые сгустки. Неизвестное вещество, выброшенное на берег, имеет липкую, тестообразную консистенцию и неприятный запах.

пляж
Фото: Wikimedia Commons by WomEOS is licensed under Public domain
пляж

Находку зафиксировали сразу в нескольких местах: от пляжа Алум-Чайн до мыса Хенгистбери-Хед. Свидетели утверждают, что сгустки напоминают комки парафина или амбры, однако их истинное происхождение пока неизвестно.

Что это может быть?

Местные жители и эксперты рассматривают несколько версий:

  • Промышленные выбросы — возможно, вещество попало в воду из-за утечки с судов или производств.
  • Остатки китовой амбры — редкое вещество, образующееся в желудках кашалотов и ценящееся в парфюмерии.
  • Последствия шторма — недавние сильные приливы могли вынести на берег залежавшиеся отходы из морских глубин.

Однако пока ни одна из версий не подтверждена лабораторными исследованиями.

Опасность или редкий артефакт?

Специалисты призывают отдыхающих не прикасаться к загадочным образованиям до выяснения их природы. Власти Дорсета уже направили образцы вещества в лабораторию для анализа.

Если это окажется китовая амбра, находка может стоить тысячи фунтов стерлингов, ведь это редчайший компонент элитных духов. Однако в случае загрязнения нефтепродуктами или химическими отходами вещество может быть опасным для здоровья.

Пока происхождение сгустков остаётся загадкой, жители и туристы Борнмута продолжают следить за ситуацией, надеясь, что скоро появится официальный ответ.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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