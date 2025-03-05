Море хранит секреты — загадочные комки на пляже стали новой природной загадкой

Жители Великобритании озадачены: в конце февраля 2025 года на побережье Борнмута, графство Дорсет, появились таинственные белые сгустки. Неизвестное вещество, выброшенное на берег, имеет липкую, тестообразную консистенцию и неприятный запах.
Находку зафиксировали сразу в нескольких местах: от пляжа Алум-Чайн до мыса Хенгистбери-Хед. Свидетели утверждают, что сгустки напоминают комки парафина или амбры, однако их истинное происхождение пока неизвестно.
Местные жители и эксперты рассматривают несколько версий:
Однако пока ни одна из версий не подтверждена лабораторными исследованиями.
Специалисты призывают отдыхающих не прикасаться к загадочным образованиям до выяснения их природы. Власти Дорсета уже направили образцы вещества в лабораторию для анализа.
Если это окажется китовая амбра, находка может стоить тысячи фунтов стерлингов, ведь это редчайший компонент элитных духов. Однако в случае загрязнения нефтепродуктами или химическими отходами вещество может быть опасным для здоровья.
Пока происхождение сгустков остаётся загадкой, жители и туристы Борнмута продолжают следить за ситуацией, надеясь, что скоро появится официальный ответ.
Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.
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