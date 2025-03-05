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Мы не одни? Новые данные с телескопа Уэбба взорвали научное сообщество

1:46
Наука

Долгие поиски признаков внеземной жизни могут скоро привести к историческому прорыву. По данным, полученным с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, исследователи уже обнаружили следы углекислого газа и метана в атмосфере экзопланет, расположенных в обитаемых зонах. Теперь мир затаил дыхание в ожидании главного ответа: есть ли там жизнь?

Земля
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля

Экзопланеты, где могут быть инопланетяне

Недавние исследования сосредоточены на K2-18b, экзопланете, находящейся в 120 световых годах от Земли. Она располагается в зоне, где теоретически возможно существование жидкой воды — ключевого фактора для жизни. Телескоп Уэбба выявил метан и углекислый газ в её атмосфере, что может указывать на наличие биологической активности.

Кроме того, учёные изучают TRAPPIST-1e, ещё одну перспективную планету, которая имеет плотную атмосферу и находится на оптимальном расстоянии от своей звезды для сохранения воды в жидком состоянии.

Как скоро мы узнаем правду?

Несмотря на обнадёживающие данные, учёные пока не делают поспешных выводов. Следующим шагом станет более детальный анализ химического состава экзопланет с использованием новейших спектральных методов.

В течение ближайших лет исследователи планируют:

  • Провести дополнительные наблюдения за потенциально обитаемыми планетами
  • Искать биологические маркеры, такие как озон, кислород и аммиак
  • Анализировать возможность существования микробной жизни

Но уже сейчас очевидно: человечество как никогда близко к ответу на главный вопрос Вселенной — одни ли мы в космосе?

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] «далеко» + σκοπέω [skopeo] «смотрю») — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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