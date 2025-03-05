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Лечение сердечной недостаточности без пересадки стало реальностью

1:23
Наука

Натуральная пищевая добавка трикаприн показала уникальные результаты в лечении тяжёлой сердечной недостаточности, связанной с накоплением триглицеридов в клетках сердца. По данным исследования Осакского университета, её приём значительно улучшает выживаемость пациентов, а в некоторых случаях — полностью восстанавливает работу сердца.

Боль в сердце
Фото: Freepik by shayne_ch13, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Что показало исследование?

  • Кардиомиоваскулопатия с отложением триглицеридов вызывает структурные и функциональные повреждения сердечной ткани, что затрудняет лечение.
  • Трикаприн улучшает выживаемость и способствует восстановлению сердца.
  • 50-летняя пациентка, принимавшая трикаприн, сохранила нормальную сердечную функцию более 7 лет.
  • В исследовании участвовали 22 пациента, принимавшие трикаприн, и 190 человек в контрольной группе.
  • Через 3 и 5 лет показатели выживаемости в группе трикаприна были значительно выше.

Исследователи разработали методику диагностики кардиомиоваскулопатии с отложением триглицеридов и предложили эффективный способ лечения, но для подтверждения результатов необходимы дальнейшие исследования на пациентах из разных стран.

Эти открытия дают надежду на лечение тяжёлой сердечной недостаточности без пересадки сердца.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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