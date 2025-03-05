Лечение сердечной недостаточности без пересадки стало реальностью

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Натуральная пищевая добавка трикаприн показала уникальные результаты в лечении тяжёлой сердечной недостаточности, связанной с накоплением триглицеридов в клетках сердца. По данным исследования Осакского университета, её приём значительно улучшает выживаемость пациентов, а в некоторых случаях — полностью восстанавливает работу сердца.

Фото: Freepik by shayne_ch13, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

Что показало исследование?

Кардиомиоваскулопатия с отложением триглицеридов вызывает структурные и функциональные повреждения сердечной ткани, что затрудняет лечение.

Трикаприн улучшает выживаемость и способствует восстановлению сердца.

50-летняя пациентка, принимавшая трикаприн, сохранила нормальную сердечную функцию более 7 лет.

В исследовании участвовали 22 пациента, принимавшие трикаприн, и 190 человек в контрольной группе.

Через 3 и 5 лет показатели выживаемости в группе трикаприна были значительно выше.

Исследователи разработали методику диагностики кардиомиоваскулопатии с отложением триглицеридов и предложили эффективный способ лечения, но для подтверждения результатов необходимы дальнейшие исследования на пациентах из разных стран.

Эти открытия дают надежду на лечение тяжёлой сердечной недостаточности без пересадки сердца.