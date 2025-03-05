Лечение сердечной недостаточности без пересадки стало реальностью

Натуральная пищевая добавка трикаприн показала уникальные результаты в лечении тяжёлой сердечной недостаточности, связанной с накоплением триглицеридов в клетках сердца. По данным исследования Осакского университета, её приём значительно улучшает выживаемость пациентов, а в некоторых случаях — полностью восстанавливает работу сердца.
Что показало исследование?
Исследователи разработали методику диагностики кардиомиоваскулопатии с отложением триглицеридов и предложили эффективный способ лечения, но для подтверждения результатов необходимы дальнейшие исследования на пациентах из разных стран.
Эти открытия дают надежду на лечение тяжёлой сердечной недостаточности без пересадки сердца.
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