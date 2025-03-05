Франция неожиданно обошла Китай в ядерной гонке: новый рекорд перевернул всё

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайский рекорд в удержании термоядерной плазмы продержался всего несколько недель! Французский токамак WEST установил новое достижение — 1337 секунд, или более 22 минут.

Фото: Flickr by Eye Steel Film, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мегаамперный сферический токамак (MAST) в Калхэме, Оксфордшир, Великобритания

Этот прогресс подтверждает нарастающую конкуренцию в сфере ядерного синтеза и приближает нас к созданию практически неисчерпаемого источника энергии.

Гонка технологий: Франция против Китая

В январе китайский EAST удерживал плазму в режиме H-режима 1066 секунд, что стало значительным прорывом.

Однако недавно Франция подняла планку ещё выше: WEST сумел достичь более высокой стабильности плазмы и продемонстрировал улучшенные технологии охлаждения.

"ЗАПАД" достиг новой ключевой технологической вехи, когда было поставлено 2 МВт тепловой мощности. Эксперименты будут продолжены с повышением производительности.

"Благодаря этому выдающемуся результату can WEST и французское сообщество могут занять лидирующие позиции в будущем использовании проекта ITER", — заявила директор по исследованиям CEA Анн-Изабель Этьенвр.

Что дальше?

Команда WEST не собирается останавливаться. В ближайшие месяцы планируется:

Увеличение времени удержания плазмы до нескольких часов.

Достижение ещё более высоких температур.

Совершенствование технологии нагрева и охлаждения плазмы.

Эти шаги крайне важны для коммерциализации ядерного синтеза, который в будущем может стать альтернативой традиционной энергетике.

WEST и глобальное сотрудничество

Проект WEST является частью крупной международной программы исследований термоядерного синтеза. Французские специалисты участвуют и в других крупных экспериментах:

ITER — международный проект по демонстрации возможностей термоядерной энергии.

JT-60SA (Япония), KSTAR (Южная Корея), EAST (Китай) — ведущие мировые установки.

JET (Великобритания) — рекордсмен по выработке энергии термоядерного синтеза, закрытый в 2023 году.

Совместные исследования и постоянное совершенствование технологий приближают человечество к новому энергетическому будущему.

Уточнения

Управля́емый термоя́дерный си́нтез - синтез более тяжёлых атомных ядер из более лёгких с целью получения энергии, который, в отличие от взрывного термоядерного синтеза (используемого в термоядерных взрывных устройствах), носит управляемый характер.

