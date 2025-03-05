Китайский рекорд в удержании термоядерной плазмы продержался всего несколько недель! Французский токамак WEST установил новое достижение — 1337 секунд, или более 22 минут.
Этот прогресс подтверждает нарастающую конкуренцию в сфере ядерного синтеза и приближает нас к созданию практически неисчерпаемого источника энергии.
В январе китайский EAST удерживал плазму в режиме H-режима 1066 секунд, что стало значительным прорывом.
Однако недавно Франция подняла планку ещё выше: WEST сумел достичь более высокой стабильности плазмы и продемонстрировал улучшенные технологии охлаждения.
"ЗАПАД" достиг новой ключевой технологической вехи, когда было поставлено 2 МВт тепловой мощности. Эксперименты будут продолжены с повышением производительности.
"Благодаря этому выдающемуся результату can WEST и французское сообщество могут занять лидирующие позиции в будущем использовании проекта ITER", — заявила директор по исследованиям CEA Анн-Изабель Этьенвр.
Команда WEST не собирается останавливаться. В ближайшие месяцы планируется:
Эти шаги крайне важны для коммерциализации ядерного синтеза, который в будущем может стать альтернативой традиционной энергетике.
Проект WEST является частью крупной международной программы исследований термоядерного синтеза. Французские специалисты участвуют и в других крупных экспериментах:
Совместные исследования и постоянное совершенствование технологий приближают человечество к новому энергетическому будущему.
Управля́емый термоя́дерный си́нтез - синтез более тяжёлых атомных ядер из более лёгких с целью получения энергии, который, в отличие от взрывного термоядерного синтеза (используемого в термоядерных взрывных устройствах), носит управляемый характер.
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