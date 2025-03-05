Космическая рулетка от SpaceX: полетит или взорвётся

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Очередной запуск сверхтяжелой ракеты Starship от SpaceX снова перенесён. На этот раз старт планируется в ночь со среды на четверг, 6 марта, в 00:30 по центральноевропейскому времени (CET).

Фото: spacex.com by Официальный сайт SpaceX, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ангар компании SpaceX

Почему запуск перенесли?

Изначально Starship должен был отправиться в полёт в ночь на вторник, но запуск пришлось отменить всего за 40 секунд до старта.

SpaceX не раскрывает всех деталей, но известно, что возникли технические сложности. Такие задержки — не редкость в мире космонавтики, и теперь компания готова к новой попытке.

Что интересного в этом запуске?

Это уже восьмой комплексный испытательный полёт Starship. Вот основные моменты:

Запуск с космодрома SpaceX в Бока-Чика, Техас.

Разделение ступеней: первая ступень Super Heavy должна приземлиться на рампу с помощью механизма "Мехазилла".

Испытания: Starship попробует сбросить макетные спутники.

Финал: ракета войдёт в атмосферу и завершит полёт в Индийском океане.

Неудачи прошлого запуска

В январе предыдущий запуск Starship завершился зрелищно: после отделения вторая ступень потеряла управление, и система безопасности активировала самоуничтожение. Обломки ракеты превратились в огненный поток, осветивший небо над Карибским морем.

Теперь SpaceX учла ошибки. Инженеры продолжают тестировать систему теплозащиты, которая необходима для будущих возвращений Starship на Землю.

Время старта и возможные задержки

Запуск намечен на 6 марта в 00:30 CET, но это лишь стартовое окно. Если условия будут неподходящими (погода, технические факторы), SpaceX может перенести его на другую дату.

Следите за обновлениями и не пропустите момент, когда Starship снова отправится в небо!

Уточнения

SpaceX (дословно — "Корпорация технологий освоения космоса") — американская компания, производитель космической техники. Штаб-квартира — в городе Браунсвилл, Техас, США. Основана в 2002 году прежним акционером PayPal и CEO Tesla Илоном Маском с целью сократить расходы на полёты в космос для открытия пути к колонизации Марса.

