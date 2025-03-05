Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болгарская тайна: эта приправа превращает блюда в кулинарные шедевры
В этой квартире нельзя жить: тревожные знаки перед покупкой
Забудьте о химии: этот метод защитит вашу клубнику от вредителей
Эти птицы накопили столько токсинов, что могли бы светиться
Хотите модный и удобный интерьер? Обходите эти 5 решений стороной
Нефтегазовые доходы России в феврале составили более 771 млрд рублей
Фанаты Гарри Поттера сходят с ума из-за кастинга HBO на роль в сериале о мальчике-волшебнике
Устали от спортзала? Эти 3 упражнения заставят мышцы расти, используя только ваш вес
Пообещал сбалансировать бюджет: Дональд Трамп заявил, что сможет добиться сбалансированного бюджета

Космическая революция: астронавты создали кислород без Земли

2:16
Наука

Доставка кислорода и топлива с Земли — одна из самых сложных и дорогих задач для космических миссий. Но что, если жизненно важные ресурсы можно производить прямо на орбите? Китайские астронавты из экипажа "Шэньчжоу-19" сделали важный шаг к автономному выживанию в космосе: они впервые провели эксперимент по искусственному фотосинтезу на борту станции "Тяньгун".

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

Как работает искусственный фотосинтез

Этот метод имитирует естественный процесс, происходящий у растений, но вместо хлорофилла использует специальные катализаторы. В ходе эксперимента астронавты смогли преобразовать углекислый газ и воду в кислород и этилен — газ, который может быть использован в качестве топлива.

Это открытие приближает человечество к возможности длительных межпланетных экспедиций без постоянной зависимости от поставок с Земли.

Гибкость технологии: адаптация прямо на орбите

Одним из главных преимуществ новой системы является ее модульность. Устройство можно модифицировать в зависимости от условий и потребностей миссии, подбирая наиболее эффективные катализаторы. Это позволяет адаптироваться к разным средам и оптимизировать процесс получения кислорода и топлива даже в долгосрочных экспедициях на Марс или Луну.

Космическое топливо из воздуха

Этилен, полученный в результате фотосинтетического процесса, можно использовать как топливо для ракетных двигателей. Кроме того, технология позволяет регулировать свойства катализаторов, создавая не только кислород, но и метан, а также муравьиную кислоту — вещество, из которого можно синтезировать сахар.

Что это значит для будущего космоса

Создание жизненно важных ресурсов прямо в космосе открывает двери для продолжительных миссий и даже потенциального заселения других планет. Возможность производить топливо на орбите снижает затраты на запуск и делает путешествия в дальний космос более реалистичными.

Этот эксперимент — еще один шаг к тому, чтобы сделать космическое пространство обитаемым не только для коротких полетов, но и для долгосрочных миссий.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Садоводство, цветоводство
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии Аудио 
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Мир. Новости мира
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки Аудио 
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Садоводство, цветоводство
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе Аудио 
Популярное
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.

Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Последние материалы
Забудьте о химии: этот метод защитит вашу клубнику от вредителей
Космическая революция: астронавты создали кислород без Земли
Эти птицы накопили столько токсинов, что могли бы светиться
Хотите модный и удобный интерьер? Обходите эти 5 решений стороной
Нефтегазовые доходы России в феврале составили более 771 млрд рублей
Устали от спортзала? Эти 3 упражнения заставят мышцы расти, используя только ваш вес
Фанаты Гарри Поттера сходят с ума из-за кастинга HBO на роль в сериале о мальчике-волшебнике
Пообещал сбалансировать бюджет: Дональд Трамп заявил, что сможет добиться сбалансированного бюджета
Как превратить маленькую свеклу в настоящую суперзвезду огорода
G-Class с открытым верхом: Mercedes-Maybach представил сенсационный кабриолет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.