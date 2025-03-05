Космическая революция: астронавты создали кислород без Земли

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Доставка кислорода и топлива с Земли — одна из самых сложных и дорогих задач для космических миссий. Но что, если жизненно важные ресурсы можно производить прямо на орбите? Китайские астронавты из экипажа "Шэньчжоу-19" сделали важный шаг к автономному выживанию в космосе: они впервые провели эксперимент по искусственному фотосинтезу на борту станции "Тяньгун".

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration Планета Земля

Как работает искусственный фотосинтез

Этот метод имитирует естественный процесс, происходящий у растений, но вместо хлорофилла использует специальные катализаторы. В ходе эксперимента астронавты смогли преобразовать углекислый газ и воду в кислород и этилен — газ, который может быть использован в качестве топлива.

Это открытие приближает человечество к возможности длительных межпланетных экспедиций без постоянной зависимости от поставок с Земли.

Гибкость технологии: адаптация прямо на орбите

Одним из главных преимуществ новой системы является ее модульность. Устройство можно модифицировать в зависимости от условий и потребностей миссии, подбирая наиболее эффективные катализаторы. Это позволяет адаптироваться к разным средам и оптимизировать процесс получения кислорода и топлива даже в долгосрочных экспедициях на Марс или Луну.

Космическое топливо из воздуха

Этилен, полученный в результате фотосинтетического процесса, можно использовать как топливо для ракетных двигателей. Кроме того, технология позволяет регулировать свойства катализаторов, создавая не только кислород, но и метан, а также муравьиную кислоту — вещество, из которого можно синтезировать сахар.

Что это значит для будущего космоса

Создание жизненно важных ресурсов прямо в космосе открывает двери для продолжительных миссий и даже потенциального заселения других планет. Возможность производить топливо на орбите снижает затраты на запуск и делает путешествия в дальний космос более реалистичными.

Этот эксперимент — еще один шаг к тому, чтобы сделать космическое пространство обитаемым не только для коротких полетов, но и для долгосрочных миссий.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

