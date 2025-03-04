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Тайна Геркуланума: учёные выяснили, как мозг превратился в стекло

1:53
Наука

В 2020 году в древнем городе Геркулануме археологи обнаружили редкий образец органического стекла, которое оказалось фрагментами человеческого мозга, пережившего катастрофическое извержение Везувия в 79 году н. э.

Геркуланум, Италия
Фото: Wikimedia Commons by Mentnafunangann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Геркуланум, Италия

Образование стекла из биологических тканей — крайне редкое явление, требующее особых условий. Материал должен подвергнуться быстрому нагреву до экстремально высоких температур, а затем столь же стремительно охладиться, чтобы затвердеть, сохраняя структуру, сообщает SkiTechDaily.

Группа исследователей во главе с вулканологом Гвидо Джордано проанализировала найденные фрагменты, используя рентгеновские лучи и электронную микроскопию. Их анализ показал, что температура тканей перед превращением в стекло должна была превысить 510°C. Однако температура пирокластических потоков, захоронивших Геркуланум, не превышала 465°C и снижалась постепенно, что не соответствовало условиям образования стекла.

Ученые пришли к выводу, что первым смертельным событием для жителей Геркуланума стало перегретое облако пепла, которое моментально накрыло город и мгновенно нагрело человеческие тела до критических температур. Это объясняет, почему ткани мозга подверглись процессу витрификации (превращения в стекло), прежде чем успели полностью разрушиться.

Кроме того, прочные кости черепа и позвоночника частично защитили мозг от полного разрушения, позволив ему сохранить свою структуру в виде редкого стекловидного материала. Это открытие не только дает новое понимание механизмов гибели людей при древних извержениях, но и раскрывает редчайший процесс превращения органики в стекло.

Уточнения

Геркула́нум (лат. Herculaneum, итал. Ercolano) — древнеримский город в итальянском регионе Кампания, на берегу Неаполитанского залива, рядом с современным Эрколано. Равно как и города Помпеи и Стабии, прекратил существование во время извержения Везувия осенью 79 года — был погребён под слоем пирокластических потоков.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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