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Сенсация в электронике: создан нейрон, работающий как человеческий

2:24
Наука

Представьте себе, что искусственная система способна чувствовать так же, как человек. Эта задача долгое время оставалась сложной для специалистов в области органической электроники, ведь человеческое восприятие опирается на сложную сеть сенсорных нейронов, реагирующих на внешние раздражители. Однако недавний научный прорыв кардинально изменил ситуацию.

Клетки головного мозга
Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клетки головного мозга

Революционное исследование

Группа ученых из Северо-Западного университета и Технологического института Джорджии смогла создать высокопроизводительный органический электрохимический нейрон. Его уникальность заключается в том, что он работает в диапазоне частот, характерном для человеческих нейронов. Соединив этот искусственный нейрон с сенсорными рецепторами и синапсами, исследователи разработали полную систему, способную в реальном времени обрабатывать тактильные сигналы.

Ранее созданные искусственные нейронные цепи имели ограниченный диапазон активации, что значительно снижало их эффективность. Однако новый синтетический нейрон преодолел этот барьер, расширив диапазон частот в 50 раз по сравнению с существующими органическими электрохимическими нейронными системами.

Что говорят ученые

"В этом исследовании мы достигли беспрецедентной производительности в регулировании частоты активации. В отличие от ранее созданных устройств, наш нейрон демонстрирует выдающиеся характеристики и открывает новые перспективы в развитии органической электроники", — объясняет профессор химии Тобин Дж. Маркс.

Будущее искусственных сенсорных систем

Несмотря на этот значительный шаг вперед, разработчики признают, что их система пока не может сравниться с человеческим мозгом, в котором насчитывается 86 миллиардов нейронов.

Однако они продолжают работать над уменьшением размеров синтетического нейрона, стремясь максимально приблизить его к естественным сенсорным системам.

Этот прорыв открывает новые горизонты для создания сложных искусственных сенсорных систем, способных воспринимать окружающий мир так же, как человек. Вполне возможно, что в ближайшем будущем мы увидим их применение в медицине, робототехнике и даже интерфейсах "мозг-компьютер".

Уточнения

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον "волокно; нерв") — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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