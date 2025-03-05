Как ИИ помогает предотвратить деменцию: новая модель анализирует мозг

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Может ли искусственный интеллект предупредить о старении мозга раньше, чем появятся первые тревожные симптомы? Теперь это возможно. Учёные из Университета Южной Калифорнии разработали инновационную модель, которая анализирует скорость возрастных изменений мозга и помогает выявить возможные когнитивные нарушения.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ искусственный интеллект

Как работает новая технология

Этот ИИ-инструмент использует данные МРТ-сканирования и отслеживает темпы старения мозга без инвазивных вмешательств. В отличие от предыдущих методик, которые определяли биологический возраст мозга только по одному снимку, новая система основана на 3D-CNN (трёхмерной сверточной нейронной сети). Она анализирует несколько сканирований пациента, сделанных в разное время, что позволяет более точно фиксировать изменения.

Почему это важно

Исследование показало, что темпы старения мозга напрямую связаны с когнитивными функциями. Это открывает возможности для ранней диагностики заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Ранее подобные изменения выявляли только при наличии явных симптомов, а новая модель способна предупредить о рисках гораздо раньше.

В чём преимущество метода

Точность прогноза — анализируя динамику изменений, ИИ определяет, ускорено ли старение мозга.

Ранняя диагностика — выявление потенциальных проблем задолго до появления первых симптомов.

Поддержка врачей — врачи могут использовать эти данные для коррекции терапии и профилактических мер.

Что дальше

Открытие может изменить подход к диагностике и лечению нейродегенеративных заболеваний. Использование искусственного интеллекта в медицине позволяет не только выявлять риски на ранней стадии, но и разрабатывать персонализированные стратегии замедления когнитивных изменений.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

