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Технология будущего: умная одежда, которая заботится о вашем здоровье

2:49
Наука

Представьте себе одежду, которая не просто защищает от холода, но и следит за вашим здоровьем. Благодаря инновационной технологии ученые создали эластичный компьютер в виде нити, который можно вшить в ткань. Этот носимый гаджет способен собирать данные с разных частей тела, фиксируя то, что не под силу обычным медицинским датчикам.

Девушка в одежде оверсайз
Фото: https://www.freepik.com by freeman-studio
Девушка в одежде оверсайз

Как работают нити-компьютеры

Современные носимые устройства, такие как фитнес-браслеты и умные часы, отслеживают основные параметры организма, но их измерения ограничены одной точкой контакта. Это может давать неполную картину состояния здоровья.

Профессор Массачусетского технологического института Йоэль Финк и его коллеги разработали принципиально новую систему. Их компьютерная нить представляет собой совокупность чипов, соединенных медной проволокой и эластичным волокном.

Такая конструкция позволяет датчикам измерять температуру, частоту сердечных сокращений и движения тела в нескольких местах одновременно.

Уникальные возможности технологии

  • Миниатюрная встроенная память — 256 килобайт, что сравнимо с простым калькулятором.
  • Беспроводное взаимодействие — нити передают данные по Bluetooth, обеспечивая удобную и гибкую систему мониторинга.
  • Высокая точность измерений — данные с разных участков тела могут анализироваться искусственным интеллектом, обеспечивая детализированный мониторинг здоровья.

Тестирование в реальных условиях

Чтобы проверить работоспособность технологии, ученые вшили несколько таких нитей в рукава и штанины одежды. Эксперименты, опубликованные в журнале Nature, показали, что система может различать движения человека, например, приседания, выпады и круговые махи руками.

Практическое применение

Помимо мониторинга физической активности, технология может использоваться для:

  • Выявления опасных падений у пожилых людей или пациентов с ограниченной подвижностью.
  • Контроля состояния спортсменов и профессионалов, работающих в экстремальных условиях.
  • Создания одежды для военных и спасателей, помогающей следить за их здоровьем в сложных ситуациях.

Будущее носимой электроники

Нити-компьютеры — это шаг к новой эре персонализированной медицины. Когда умная одежда сможет анализировать состояние организма в режиме реального времени, медицина станет более предсказуемой и эффективной. Возможно, вскоре привычные гаджеты уступят место одежде, которая следит за нашим здоровьем лучше, чем любые носимые устройства.

Уточнения

Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] - "вычислитель", от лат. computare - считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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