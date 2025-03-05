Технология будущего: умная одежда, которая заботится о вашем здоровье

2:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте себе одежду, которая не просто защищает от холода, но и следит за вашим здоровьем. Благодаря инновационной технологии ученые создали эластичный компьютер в виде нити, который можно вшить в ткань. Этот носимый гаджет способен собирать данные с разных частей тела, фиксируя то, что не под силу обычным медицинским датчикам.

Фото: https://www.freepik.com by freeman-studio Девушка в одежде оверсайз

Как работают нити-компьютеры

Современные носимые устройства, такие как фитнес-браслеты и умные часы, отслеживают основные параметры организма, но их измерения ограничены одной точкой контакта. Это может давать неполную картину состояния здоровья.

Профессор Массачусетского технологического института Йоэль Финк и его коллеги разработали принципиально новую систему. Их компьютерная нить представляет собой совокупность чипов, соединенных медной проволокой и эластичным волокном.

Такая конструкция позволяет датчикам измерять температуру, частоту сердечных сокращений и движения тела в нескольких местах одновременно.

Уникальные возможности технологии

Миниатюрная встроенная память — 256 килобайт, что сравнимо с простым калькулятором.

Беспроводное взаимодействие — нити передают данные по Bluetooth, обеспечивая удобную и гибкую систему мониторинга.

Высокая точность измерений — данные с разных участков тела могут анализироваться искусственным интеллектом, обеспечивая детализированный мониторинг здоровья.

Тестирование в реальных условиях

Чтобы проверить работоспособность технологии, ученые вшили несколько таких нитей в рукава и штанины одежды. Эксперименты, опубликованные в журнале Nature, показали, что система может различать движения человека, например, приседания, выпады и круговые махи руками.

Практическое применение

Помимо мониторинга физической активности, технология может использоваться для:

Выявления опасных падений у пожилых людей или пациентов с ограниченной подвижностью.

Контроля состояния спортсменов и профессионалов, работающих в экстремальных условиях.

Создания одежды для военных и спасателей, помогающей следить за их здоровьем в сложных ситуациях.

Будущее носимой электроники

Нити-компьютеры — это шаг к новой эре персонализированной медицины. Когда умная одежда сможет анализировать состояние организма в режиме реального времени, медицина станет более предсказуемой и эффективной. Возможно, вскоре привычные гаджеты уступят место одежде, которая следит за нашим здоровьем лучше, чем любые носимые устройства.

Уточнения

Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] - "вычислитель", от лат. computare - считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека.

