Технология будущего: умная одежда, которая заботится о вашем здоровье

Представьте себе одежду, которая не просто защищает от холода, но и следит за вашим здоровьем. Благодаря инновационной технологии ученые создали эластичный компьютер в виде нити, который можно вшить в ткань. Этот носимый гаджет способен собирать данные с разных частей тела, фиксируя то, что не под силу обычным медицинским датчикам.
Современные носимые устройства, такие как фитнес-браслеты и умные часы, отслеживают основные параметры организма, но их измерения ограничены одной точкой контакта. Это может давать неполную картину состояния здоровья.
Профессор Массачусетского технологического института Йоэль Финк и его коллеги разработали принципиально новую систему. Их компьютерная нить представляет собой совокупность чипов, соединенных медной проволокой и эластичным волокном.
Такая конструкция позволяет датчикам измерять температуру, частоту сердечных сокращений и движения тела в нескольких местах одновременно.
Чтобы проверить работоспособность технологии, ученые вшили несколько таких нитей в рукава и штанины одежды. Эксперименты, опубликованные в журнале Nature, показали, что система может различать движения человека, например, приседания, выпады и круговые махи руками.
Помимо мониторинга физической активности, технология может использоваться для:
Нити-компьютеры — это шаг к новой эре персонализированной медицины. Когда умная одежда сможет анализировать состояние организма в режиме реального времени, медицина станет более предсказуемой и эффективной. Возможно, вскоре привычные гаджеты уступят место одежде, которая следит за нашим здоровьем лучше, чем любые носимые устройства.
Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] - "вычислитель", от лат. computare - считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека.
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