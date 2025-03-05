Будущее уже здесь: создан биокомпьютер с клетками мозга

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2 марта 2025 года в Барселоне представили CL1 — первый в мире биокомпьютер, объединяющий живые клетки мозга человека с кремниевой электроникой. Эту революционную технологию разработала австралийская компания Cortical Labs.

Фото: wikipediа by RealCereal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ охлаждение компьютера

Как устроен CL1

Основу системы составляют выращенные в лаборатории нейроны, размещенные на матрице из 59 электродов. Они не только принимают сигналы, но и отправляют их обратно, формируя постоянно развивающуюся нейронную сеть. Уникальная жизнеобеспечивающая система позволяет клеткам функционировать в оптимальных условиях. При этом весь комплекс потребляет всего 850-1000 Вт энергии.

Возможности и перспективы

Технология позволяет нейронам самообучаться и адаптироваться. Прототип уже доказал свою эффективность: в 2022 году команда ученых обучила 800 000 нейронов играть в видеоигру. Теперь CL1 выходит на коммерческий уровень, предоставляя ученым инструмент для исследований в медицине, фармацевтике и автономных системах управления.

"Ранее мы использовали чип CMOS. Он позволял получать данные с высокой скоростью, но не давал возможности отслеживать состояние клеток. Также возникала проблема избыточного заряда, что негативно влияло на нейроны", — объясняет Бретт Каган, руководитель проекта.

Как создают процессоры

Клетки мозга получают двумя методами: первый имитирует внутриутробное развитие, используя молекулярные стимулы, а второй активирует гены, превращая стволовые клетки в нейроны. Эти клетки затем интегрируют с кремниевой основой, где они начинают функционировать как биологический компьютер.

Облачная платформа и будущее технологии

Для удобства пользователей инженеры создали облачную платформу "Whotware-as-A-Service" (WAAS), позволяющую арендовать вычислительные мощности CL1. Это открывает новые горизонты для тестирования лекарств без экспериментов на животных и разработки адаптивных систем в робототехнике и медицине.

CL1 — это не просто очередной шаг в развитии ИИ. Это принципиально новая эра вычислений, в которой биологические и искусственные структуры объединяются для создания чего-то действительно революционного.

Уточнения

Биокомпьютер (также биологический компьютер, молекулярный компьютер) — компьютер, который функционирует как живой организм или содержит биологические компоненты.

