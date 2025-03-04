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Несколько дней на фастфуде: как изменится уровень сахара и инсулина в крови

Наука

Пятидневное потребление высококалорийной и сладкой пищи способно изменить активность мозга, даже если веса не прибавляется. Исследование, проведенное учеными из Тюбингенского университета и опубликованное в журнале Nature, подтвердило это явление.

Фаст фуд бургер
Фото: Wikipedia by Dallaire8888, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фаст фуд бургер

В испытании участвовали 29 здоровых мужчин. Из них 18 человек получили специально подобранные наборы продуктов с высокой калорийностью, включающие в себя шоколад, чипсы и фастфуд. Они употребляли в среднем на 1200 калорий больше, чем обычно, на протяжении пяти дней. А контрольная группа продолжала следовать своему привычному рациону.

Результаты анализа показали, что даже короткий период потребления нездоровой еды снижает реакцию мозга на инсулин — гормон, который играет ключевую роль в регулировании обмена веществ и подавлении аппетита. Этот эффект напоминает изменения, характерные для людей, страдающих ожирением.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. Для общественного быстрого питания предназначены рестораны быстрого питания, иногда так же, как и само питание, называемые фастфудами.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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