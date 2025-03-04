Новую технологию упрочнения паровых турбин разработали в Петербурге

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) разработали и запатентовали инновационную технологию упрочнения лопаток паровых турбин, что значительно повышает их стойкость к эрозии и продлевает срок эксплуатации. Эта новинка обещает улучшить надежность паротурбинных установок, применяемых в энергетике и промышленности, о чем сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ученые

Турбинные установки занимают ключевое место в современных энергетических системах, поэтому разработка новых способов продления их работы является крайне важной задачей, объяснили исследователи СПбГМТУ. По их информации, эрозия — одна из главных причин, приводящих к повреждению лопаток паровых турбин, что может вывести их из строя всего за 4-5 лет. Это связано с тем, что лопатки функционируют в условиях влажного пара и подвергаются разрушению под воздействием капель воды, передает РИА Новости.

Работа над технологией, обеспечивающей защиту от эрозии лопаток, выполненных из мартенситных сталей, началась в университете в 2022 году. Ранее не существовало методов локальной комбинированной закалки на промышленных предприятиях, как в России, так и за границей, которые могли бы обеспечить нужный уровень надежности турбинных установок.

Уточнения

Парова́я турби́на — турбина, в которой в качестве рабочего тела используется водяной пар, получаемый при нагреве воды в паровых котлах, парогенераторах и специальных котлах-утилизаторах.



