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Новую технологию упрочнения паровых турбин разработали в Петербурге

1:27
Наука

Ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) разработали и запатентовали инновационную технологию упрочнения лопаток паровых турбин, что значительно повышает их стойкость к эрозии и продлевает срок эксплуатации. Эта новинка обещает улучшить надежность паротурбинных установок, применяемых в энергетике и промышленности, о чем сообщили в пресс-службе вуза.

ученые
Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ученые

Турбинные установки занимают ключевое место в современных энергетических системах, поэтому разработка новых способов продления их работы является крайне важной задачей, объяснили исследователи СПбГМТУ. По их информации, эрозия — одна из главных причин, приводящих к повреждению лопаток паровых турбин, что может вывести их из строя всего за 4-5 лет. Это связано с тем, что лопатки функционируют в условиях влажного пара и подвергаются разрушению под воздействием капель воды, передает РИА Новости.

Работа над технологией, обеспечивающей защиту от эрозии лопаток, выполненных из мартенситных сталей, началась в университете в 2022 году. Ранее не существовало методов локальной комбинированной закалки на промышленных предприятиях, как в России, так и за границей, которые могли бы обеспечить нужный уровень надежности турбинных установок.

 

 

 

Уточнения

Парова́я турби́на — турбина, в которой в качестве рабочего тела используется водяной пар, получаемый при нагреве воды в паровых котлах, парогенераторах и специальных котлах-утилизаторах.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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