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Таяние ледников может оказывать влияние на леса Амазонии, к такому выводу пришли ученые

Ледники тают — под угрозой леса Амазонии
1:11
Наука

Климатическая система Земли очень сложная, и ее элементы тесно взаимосвязаны. Изменения в одном элементе могут вызвать широкомасштабные последствия для всей системы. Таяние ледников влияет на морские течения, что оказывает воздействие в том числе и на леса Амазонии.

Лёд
Фото: Веб-сайт НАСА
Лёд

Изменения температуры в Атлантическом океане может повлиять на круговорот атмосферных вод, что приведет к изменению характера выпадения осадков, это может сильно повлиять на экосистему тропических лесов. Так считают ученые, об этом пишет Scitechdaily.

Ученые провели исследование региона Амазонии и выявили, что резкое сокращение растительности тропических лесов в северной части региона в далеком прошлом было связано с негативными изменениями Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции.

Результаты показывают, насколько сложна климатическая система. Ученые утверждают, что процессы, происходящие в северных широтах, такие как таяние гренландских льдов, могут оказать существенное влияние на тропики. Об этом пишет Scitechdaily.

Уточнения

Ледник — масса льда преимущественно атмосферного происхождения.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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