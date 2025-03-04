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Ученые выявили, что ядро Земли меняет скорость вращения, меняется и форма

Загадочное изменение скорости вращения: ядро Земли меняет скорость и свою форму
1:04
Наука

Ученые выявили изменения как в скорости вращения ядра Земли, так и в форме внутреннего ядра. Были выявлены признаки локальных деформаций вблизи поверхности ядра.

Ядро Земли, макет
Фото: Веб-сайт НАСА
Ядро Земли, макет

Исследователи предполагают, что эти изменения, скорее всего, связаны с взаимодействием внутреннего ядра с внешним жидким ядром. Или же они вызваны аномалиями плотности нижней мантии (мезосфера Земли), точная причина остается неизвестной. Об этом пишет портал Enikos.

Таким образом, эта деформация может влиять на поток тепла, идущий от ядра к поверхности, что способствует передаче и распространению тепла внутри мантии, что является важным фактором, влияющим на вулканическую активность.

Ученый Иоаннис Базиотис полагает, что ядро — это не просто статичная твердая масса, а динамическая система, находящаяся в постоянном изменении. Взаимодействие с внешним ядром, по-видимому, разрушает его поверхность, вызывая локальные аномалии.

Уточнения

Мантия — часть Земли (геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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