Как снег на голову: пятнистая гиена обнаружена на юго-востоке Египта после тысячелетнего отсутствия

2:27 Your browser does not support the audio element. Наука

В феврале 2024 года группа экологов-исследователей стала свидетелями неожиданного появления пятнистой гиены на юго-востоке Египта. Это событие заставило их обратиться к историческим источникам, поскольку крупное плотоядное животное не было замечено в этом регионе уже несколько тысяч лет.

Фото: Own work by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ гиена

Наблюдение было задокументировано в статье, опубликованной в журнале Mammalia, посвященном изучению разнообразия млекопитающих. Событие произошло всего в 30 километрах от границы с Суданом, но более чем в 300 милях от известного ареала обитания гиены.

К сожалению, местные жители, обеспокоенные присутствием животного, выследили и убили пятнистую гиену. Сообщается, что она убила двух коз в Вади-Яхмибе, который находится в охраняемой зоне Эльба. Местные жители сообщили, что нападения произошли ночью.

После убийства гиены ее туша была сфотографирована, а затем оставлена на съедение падальщикам. Абдулла Наги, ведущий автор статьи и представитель Университета Аль-Азхар в Каире, признался, что изначально он отнесся к этому событию скептически. Однако после проверки фотографий и видео останков он был ошеломлен, поскольку это было за пределами всего, что они ожидали найти в Египте.

Несколько позже исследовательская группа приступила к работе, чтобы определить, почему пятнистая гиена отважилась уйти так далеко от своей обычной среды обитания. Они предположили, что причиной мог стать особенно дождливый погодный цикл, который способствовал росту растений в типично засушливом регионе. Увеличение растительности могло побудить пятнистую гиену совершить путешествие, чтобы преследовать какую-то травоядную добычу.

Исследовательская группа также предположила, что появление пятнистой гиены на юго-востоке Египта может нарушить баланс пищевой цепи. Если туда придет больше пятнистых гиен, они, скорее всего, станут хищниками высшего порядка, что может нанести ущерб скоту и местной экономике. Однако исследовательская группа считает, что человеческого взаимодействия будет достаточно, чтобы не допустить закрепления этих животных на данных территориях.

Уточнения

Пятни́стая гие́на (лат. Crocuta crocuta) — млекопитающее из семейства гиеновых. Живёт в южной и восточной Африке, от мыса Доброй Надежды приблизительно до 17° с. ш., вытесняя полосатую гиену в тех местах, где она часто встречается. Единственный современный вид рода Crocuta.

