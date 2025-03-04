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Кто осушает океан? Миллионы лет назад это уже происходило — и причина не та, что вы думаете

2:01
Наука

Современный рост уровня Мирового океана связывают с климатическими изменениями, однако в масштабах миллионов лет ключевую роль играют тектонические процессы, меняющие конфигурацию и вместимость океанических бассейнов.

Океан
Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Исследование Коллин Далтон и коллег посвящено временному отрезку 15-6 млн лет назад, когда, согласно предыдущим оценкам, генерация океанической коры снизилась на треть из-за замедления спрединга морского дна. Это привело к углублению океанических впадин и, как следствие, к потенциальному снижению уровня моря.

Ученые смоделировали различные сценарии, учитывая параметры коры (возраст, площадь) и темпы ее разрушения. Результаты показали: замедление тектонической активности могло вызвать падение уровня океана на 26-32 м — величину, сопоставимую с гипотетическим таянием крупнейшего ледникового щита Восточной Антарктиды, но с обратным эффектом.

Дополнительно авторы работы установили, что тепловой поток из мантии в океан за 9 млн лет сократился на 8%, а в зонах срединно-океанических хребтов — на 35%. Это, вероятно, спровоцировало сдвиги в химическом составе вод.

Ранее те же специалисты выдвигали гипотезу о связи снижения вулканической активности с глобальным похолоданием в тот период. Если их предположения верны, уровень моря мог дополнительно уменьшиться на 60+ метров из-за охлаждения воды и роста ледников на континентах.

Хотя геологические данные о палео-уровне моря фрагментарны, моделирование коррелирует с анализом осадочных слоев у побережья Нью-Джерси и шельфа Новой Шотландии. По словам ученых, их работа отличается от предыдущих исследований более высоким разрешением и статистической точностью, охватывая поздний период тектонической истории.

Уточнения

Спре́динг — геодинамический процесс раздвигания жёстких литосферных плит под действием нагнетаемого снизу магматического расплава в области рифтов срединно-океанических хребтов.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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