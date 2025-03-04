Человекоподобные роботы начинают выполнять работу за людей на складах

Человекоподобные роботы начинают заменять людей: теперь они выполняют работу на складах

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Человекоподобные роботы в будущем, возможно, смогут заменить труд человека на самых различных работах.

Фото: Веб-сайт НАСА Человекоподобный робот

Как сообщает портал Futurism, который ссылается на The Wall Street Journal, два двуногих робота, созданных компанией Agility Robotics, в настоящее время передвигают контейнеры на складе в штате Джорджия (США).

Благодаря своей человекоподобной форме такие машины потенциально могут быть гораздо более универсальными, чем специально созданные боты, промышленные роботы, которые уже внедряются на некоторые существующие рабочие места.

Универсального человекоподобного робота не остановит необходимость передвигаться по лестнице, брать вещи с высокой полки или разбирать коробки. А когда роботы закончат свою работу, их можно будет перевести на другую работу. Такое повышение производительности могло бы помочь компенсировать большие затраты на внедрение робототехники в производство, об этом пишет портал Futurism.

Развитие робототехники совпало с активным прогрессом в сфере искусственного интеллекта, что привело к усовершенствованию систем управления роботов.

Уточнения

Промышленный робот — предназначенный для выполнения двигательных и управляющих функций в производственном процессе манипуляционный робот.

