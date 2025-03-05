Астронавты стали заложниками политики? Маск рассказал, как выборы в США повлияли на МКС

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Илон Маск рассказал, почему администрация Байдена "бросила" двух астронавтов НАСА на МКС.

Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мкс

По словам Маска, прежняя президентская администрация решила не рисковать президентской кампанией Камалы Харрис, поэтому "была перенесена дата возвращения после инаугурации". В случае победы Трампа возвращение астронавтов означало бы, каким хорошим президентом он является.

Маск заявил, что именно политика повлияла на отсрочку возвращения астронавтов Суниты Уильямс и Барри Уилмора с Международной космической станции.

На вопрос о высказываниях Маска в другом интервью Уилмор сказал, что не уверен в этой информации, добавив, что не слышал о политических причинах, связанных с их возвращением, пишет dailymail.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года).

