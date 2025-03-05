Астронавты стали заложниками политики? Маск рассказал, как выборы в США повлияли на МКС

Илон Маск рассказал, почему администрация Байдена "бросила" двух астронавтов НАСА на МКС.
По словам Маска, прежняя президентская администрация решила не рисковать президентской кампанией Камалы Харрис, поэтому "была перенесена дата возвращения после инаугурации". В случае победы Трампа возвращение астронавтов означало бы, каким хорошим президентом он является.
Маск заявил, что именно политика повлияла на отсрочку возвращения астронавтов Суниты Уильямс и Барри Уилмора с Международной космической станции.
На вопрос о высказываниях Маска в другом интервью Уилмор сказал, что не уверен в этой информации, добавив, что не слышал о политических причинах, связанных с их возвращением, пишет dailymail.
Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года).
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