Время на грани? Почему Земля начала вращаться быстрее

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

В последнее время наблюдаются изменения во вращении Земли, которое может привести к необходимости сдвига даже времени.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration Планета Земля

Учёные отмечают, что планета ускоряется в своем вращении, и к 2029 году может потребоваться вычитание одной секунды из мирового времени для синхронизации.

Причиной ускорения вращения могут быть изменения момента инерции ядра, а также климатическое потепление и таяние ледников, что приводит к перераспределению массы воды. Однако эти изменения не связаны с человеческой деятельностью и не предвещают серьёзных катастроф.

Также существует возможность, что внутреннее ядро Земли может остановить вращение через 15 лет. Это ядро играет ключевую роль в формировании магнитного поля планеты через процесс геодинамо. С начала 1970-х годов внутреннее ядро вращалось с запада на восток, однако в 2009-2010 годах его движение остановилось.

В настоящее время ядро движется медленно и в обратном направлении относительно поверхности Земли. Если внутреннее ядро остановится или замедлит вращение, это может повлиять на магнитное поле, однако изменения, скорее всего, не будут иметь значительных последствий для жизни на поверхности, передаёт planet-today.

Уточнения

Внутреннее ядро — самая глубокая геосфера Земли, имеющая радиус около 1220 км (согласно сейсмологическим исследованиям), что сравнимо с 70 % радиуса Луны. Считается, что оно состоит в основном из сплавов железа и никеля и некоторых лёгких элементов. Температура на границе внутреннего ядра составляет приблизительно 5700 К (5400 °C)





Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.

