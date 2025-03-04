Земля в иллюминаторе: как космонавты справляются с одиночеством

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Российский космонавт Олег Кононенко — рекордсмен по времени, проведённому в космосе. Его пятая экспедиция на Международную космическую станцию длилась 375 дней! В невесомости он отметил 60-летний юбилей, а 23 сентября вернулся на Землю. Теперь впереди год реабилитации под пристальным контролем врачей.

Фото: Роскосмос by ЦПК, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космонавт в гидролаборатории

Трудности адаптации: что происходит с телом в невесомости

С точки зрения медицины, невесомость — это неестественная среда, к которой организм адаптируется с трудом. Даже самые подготовленные космонавты сталкиваются с проблемами в первые дни на орбите.

"Наш вестибулярный аппарат привязан к гравитации, а без неё он "теряется". В результате появляются тошнота, головокружение, дезориентация, а иногда и рвота. Это так называемая космическая болезнь движения", — объясняет ведущий научный сотрудник ИМБП РАН Елена Томиловская.

Космонавты привыкают к новым условиям в разное время: кто-то уже через пару дней чувствует себя нормально, а у некоторых адаптация затягивается на недели.

Поддержание формы: можно ли накачаться в космосе

Жизнь в невесомости — не только стресс для мозга, но и испытание для мышц. Без гравитации они начинают атрофироваться, поэтому космонавты ежедневно занимаются на специальных тренажёрах.

В американском сегменте МКС установлен силовой тренажёр АйРэд. Он имитирует работу с тяжестями, но требует осторожности. Пять лет назад учёные выяснили, что у некоторых астронавтов после долгих тренировок ухудшилось зрение. Возможно, причина в изменении давления внутри черепа. Исследования продолжаются, ведь тренировки — единственная возможность сохранить физическую форму на орбите.

Один на один с безмолвием Вселенной

Даже если все физические проблемы решены, остаётся главный вызов — психологическая нагрузка. Космонавты проходят многоуровневый отбор, где стрессоустойчивость — один из главных критериев. Но в невесомости всё ощущается иначе.

Представьте: Земля в сотнях тысяч километров, постоянный шум вентиляторов, смена дня и ночи каждые 45 минут, разлука с близкими. Всё это давит на психику, поэтому на МКС важны не только научные эксперименты, но и способность сохранить внутреннее равновесие.

Но самая главная "пилюля" психологического здоровья космонавтов — разговоры с близкими, видеозвонки по специальному приложению на компьютере.

Вопросы радиационной защиты, физической подготовки и питания ещё предстоит дорабатывать, но одно ясно уже сейчас: космос — это испытание не только для тела, но и для разума.

Уточнения

Невесо́мость - состояние, в котором отсутствует сила взаимодействия тела с опорой или подвесом (вес тела), возникающая в связи с гравитационным притяжением.

