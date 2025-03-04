Может ли растение разглядеть мир вокруг себя? Эксперимент шокировал всех

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Можно ли представить, что растения способны видеть? Этот необычный эксперимент показал, что некоторые растения ведут себя так, будто обладают зрением.

Фото: unsplash.com by Allef Vinicius seteales, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаза

Лиана, которая меняет форму

Главным объектом исследования стала бокила трехлистная (Boquila trifoliolata) — лиана, произрастающая в Чили и Аргентине. Десятилетия назад ботаники заметили, что это растение удивительным образом подстраивает форму своих листьев под окружающую флору. Если бокила вьется по дереву с вытянутыми листьями, ее собственные листья тоже становятся удлиненными. Если хозяин — кустарник с округлой листвой, лиана имитирует именно такую форму.

Этот феномен мог бы объясняться химическими сигналами, микробами или физическим контактом с опорой. Однако оказалось, что бокила способна изменять свою листву даже без непосредственного соприкосновения с растением-хозяином. Ученые задались вопросом: как же она воспринимает информацию об окружающих растениях?

Эксперимент, который шокировал

Биологи Уайт и Ямасита из США решили проверить пределы этой загадочной способности. Они предложили бокиле опору в виде искусственного пластикового растения.

Казалось бы, лиана не должна реагировать на него, ведь у пластика нет ни запаха, ни выделений, ни генетической информации. Но результат поразил всех — бокила начала менять форму листьев, подстраиваясь под искусственное растение.

Может ли растение видеть

Такое поведение наталкивает на предположение, что у растений существует некий механизм восприятия формы окружающих предметов. В XIX и XX веках уже выдвигались гипотезы о примитивном зрении у растений, но до сих пор они не находили серьезного подтверждения. Эксперимент с бокилой заставил ученых задуматься: возможно, у растений действительно есть способность к зрительному восприятию, пусть и в очень необычной форме.

"То, что растения воспринимают свет, его направление и спектр, давно известно. Но если бокила действительно получает изображение окружающих предметов и реагирует на него изменением формы листьев — это уникальный случай", — отмечает директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб.

Загадка, которая требует ответа

Несмотря на поразительные результаты, механизм этого явления пока остается тайной. Чтобы окончательно подтвердить гипотезу о растительном зрении, эксперимент необходимо повторить в более серьезных условиях, с большим количеством растений и тщательной проверкой всех факторов.

Возможно, в будущем мы узнаем, что растения видят мир вокруг нас совсем не так, как мы привыкли думать. Но уже сейчас бокила трехлистная ломает представления о границах возможностей растительного мира.

Уточнения

Мимикрия (подражание, маскирование, фр. mimétisme, англ. mimicry) — это сходство между двумя (и более) видами организмов, которое выработалось в ходе эволюции как защитное у одного или обоих видов. В широком смысле этим же термином нередко обозначают также все резко выраженные случаи подражательной окраски и сходства животных с неодушевлёнными предметами.

