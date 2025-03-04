Может ли растение разглядеть мир вокруг себя? Эксперимент шокировал всех

Можно ли представить, что растения способны видеть? Этот необычный эксперимент показал, что некоторые растения ведут себя так, будто обладают зрением.
Главным объектом исследования стала бокила трехлистная (Boquila trifoliolata) — лиана, произрастающая в Чили и Аргентине. Десятилетия назад ботаники заметили, что это растение удивительным образом подстраивает форму своих листьев под окружающую флору. Если бокила вьется по дереву с вытянутыми листьями, ее собственные листья тоже становятся удлиненными. Если хозяин — кустарник с округлой листвой, лиана имитирует именно такую форму.
Этот феномен мог бы объясняться химическими сигналами, микробами или физическим контактом с опорой. Однако оказалось, что бокила способна изменять свою листву даже без непосредственного соприкосновения с растением-хозяином. Ученые задались вопросом: как же она воспринимает информацию об окружающих растениях?
Биологи Уайт и Ямасита из США решили проверить пределы этой загадочной способности. Они предложили бокиле опору в виде искусственного пластикового растения.
Казалось бы, лиана не должна реагировать на него, ведь у пластика нет ни запаха, ни выделений, ни генетической информации. Но результат поразил всех — бокила начала менять форму листьев, подстраиваясь под искусственное растение.
Такое поведение наталкивает на предположение, что у растений существует некий механизм восприятия формы окружающих предметов. В XIX и XX веках уже выдвигались гипотезы о примитивном зрении у растений, но до сих пор они не находили серьезного подтверждения. Эксперимент с бокилой заставил ученых задуматься: возможно, у растений действительно есть способность к зрительному восприятию, пусть и в очень необычной форме.
"То, что растения воспринимают свет, его направление и спектр, давно известно. Но если бокила действительно получает изображение окружающих предметов и реагирует на него изменением формы листьев — это уникальный случай", — отмечает директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб.
Несмотря на поразительные результаты, механизм этого явления пока остается тайной. Чтобы окончательно подтвердить гипотезу о растительном зрении, эксперимент необходимо повторить в более серьезных условиях, с большим количеством растений и тщательной проверкой всех факторов.
Возможно, в будущем мы узнаем, что растения видят мир вокруг нас совсем не так, как мы привыкли думать. Но уже сейчас бокила трехлистная ломает представления о границах возможностей растительного мира.
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