Современные исследования открывают новые детали трагедии Помпей

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В 79 году н. э. извержение вулкана Везувий поглотило Помпеи, уничтожив около 15,000 жителей и оставив многие другие в ловушке под слоями пепла.

Фото: commons.wikimedia.org by Lord Pheasant из английский Википедия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Помпеи

Римский юрист Плиний Младший описывал, как вулканические осадки "разлились по земле", окутывая город темнотой, подобной "закрытым и неосвещенным комнатам". Город исчез за два дня, и его легенда сохранилась до 1748 года, когда случайное обнаружение водопровода привело к началу раскопок.

Немецкий писатель Гёте в XVIII веке отмечал, что извержение Везувия, похоронившее Помпеи, стало объектом обсуждений и исследований, вызывая интерес у ученых и археологов. Они по-прежнему спорят о многих деталях катастрофы, включая точную дату извержения. Недавно археологический парк Помпеи представил новые исследования, которые вновь поддерживают утверждение Плиния о том, что катастрофа произошла 24 августа. Это мнение основано на его письмах, которые являются единственным сохраненным свидетельством из первых уст.

Однако новые данные, полученные из недавно обнаруженного граффити, могут указывать на 24 октября как на возможную дату начала извержения. Дата, выцарапанная углем на стене Дома Сада, совпадает с 17 октября в нашем современном календаре. Эта находка спровоцировала дискуссии среди ученых касательно погодных условий в то время, что также подтверждалось находками незрелых плодов, тяжелой одеждой и другими артефактами, пишет nytimes.

Уточнения



Помпе́и (лат. Pompeii, итал. Pompei, неап. Pompei; греч. Πομπηία) — древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э. Сейчас — музей под открытым небом. Внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



