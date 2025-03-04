Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уборка с гневом: как раздражение помогает быстро навести порядок
Водить по лезвию ножа: обгон колонны, который может стоить вам прав
Вы будете в шоке! Как к середине века будут выглядеть взрослые люди?
Забудьте про бутерброды — теперь на завтрак только риет
7 мест, где термальная вода творит чудеса: лучшие горячие источники Чехии для отдыха
Водителям авто придётся дорого заплатить: на сколько взлетела цена на обслуживание?
Естественный инстинкт или нехватка еды: как красноухие черепахи нападают
Диджей Smash впервые показал лицо своего годовалого сына Михаила
В этом сезоне я не трачу деньги на удобрения — луковая шелуха работает лучше любого химиката

Современные исследования открывают новые детали трагедии Помпей

1:46
Наука

В 79 году н. э. извержение вулкана Везувий поглотило Помпеи, уничтожив около 15,000 жителей и оставив многие другие в ловушке под слоями пепла.

Помпеи
Фото: commons.wikimedia.org by Lord Pheasant из английский Википедия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помпеи

Римский юрист Плиний Младший описывал, как вулканические осадки "разлились по земле", окутывая город темнотой, подобной "закрытым и неосвещенным комнатам". Город исчез за два дня, и его легенда сохранилась до 1748 года, когда случайное обнаружение водопровода привело к началу раскопок.

Немецкий писатель Гёте в XVIII веке отмечал, что извержение Везувия, похоронившее Помпеи, стало объектом обсуждений и исследований, вызывая интерес у ученых и археологов. Они по-прежнему спорят о многих деталях катастрофы, включая точную дату извержения. Недавно археологический парк Помпеи представил новые исследования, которые вновь поддерживают утверждение Плиния о том, что катастрофа произошла 24 августа. Это мнение основано на его письмах, которые являются единственным сохраненным свидетельством из первых уст.

Однако новые данные, полученные из недавно обнаруженного граффити, могут указывать на 24 октября как на возможную дату начала извержения. Дата, выцарапанная углем на стене Дома Сада, совпадает с 17 октября в нашем современном календаре. Эта находка спровоцировала дискуссии среди ученых касательно погодных условий в то время, что также подтверждалось находками незрелых плодов, тяжелой одеждой и другими артефактами, пишет nytimes.

 

Уточнения

 
 Помпе́и (лат. Pompeii, итал. Pompei, неап. Pompei; греч. Πομπηία) — древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э. Сейчас — музей под открытым небом. Внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Мир. Новости мира
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки Аудио 
Ресницы, о которых вы мечтаете: делаем их пушистыми и длинными без наращивания
Красота и стиль
Ресницы, о которых вы мечтаете: делаем их пушистыми и длинными без наращивания Аудио 
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Авто
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне Аудио 
Популярное
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Уборка с гневом: как раздражение помогает быстро навести порядок
Водить по лезвию ножа: обгон колонны, который может стоить вам прав
Вы будете в шоке! Как к середине века будут выглядеть взрослые люди?
Забудьте про бутерброды — теперь на завтрак только риет
7 мест, где термальная вода творит чудеса: лучшие горячие источники Чехии для отдыха
Водителям авто придётся дорого заплатить: на сколько взлетела цена на обслуживание?
Естественный инстинкт или нехватка еды: как красноухие черепахи нападают
Современные исследования открывают новые детали трагедии Помпей
Диджей Smash впервые показал лицо своего годовалого сына Михаила
В этом сезоне я не трачу деньги на удобрения — луковая шелуха работает лучше любого химиката
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.