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Мастера маскировки: как каракатицы сбивают с толку свою добычу

1:47
Наука

В мае 2023 года морской эколог Маттео Сантон проводил исследования каракатиц на рифах Индонезии, стремясь понять, как хищники охотятся, наблюдая за их действиями с точки зрения добычи — краба.

Дно океана
Фото: Freepik
Дно океана

Он был особенно заинтересован в уникальной маскировке этих головоногих моллюсков во время атаки. Сантон и его команда записали более 200 охотничьих действий каракатиц, документировав четыре сложных охотничьих паттерна, которые они использовали для сокрытия своего присутствия.

Каракатицы оказались мастерами маскировки, меняя цвет и текстуру благодаря специализированным клеткам и мускульным насосам. Исследования показали, что они могут быстро сливаться с окружающей средой или имитировать безобидные объекты. С использованием камер GoPro, оргстеклянных плит и живых крабов, команда изучала поведение ширококлювой каракатицы.

Они зафиксировали четыре охотничьих техники, включая имитацию мангровых листьев и кораллов, а также создание визуально безопасных движений, чтобы запутать крабов. Например, в одной из техник каракатицы вытягивали щупальца, создавая конус и посылая черные волны к кончикам щупалец, вероятно, чтобы имитировать маленькую рыбку.

Исследователи также отметили, что каракатицы оптимизируют свои охотничьи стратегии в зависимости от типа добычи, например, техника "ветвящихся кораллов" использовалась чаще при охоте на более защищенные крабы. Это поднимает вопросы о том, насколько эти действия инстинктивны или основаны на способности учиться и адаптироваться к различным условиям, пишет nytimes.

Уточнения

Карака́тицы или сепии (лат. Sepiida) — отряд моллюсков из класса головоногих.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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