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Этот белок может стать новым оружием против ожирения

1:57
Наука

Исследователь Ченг Сун из Наньтунского университета в Китае отмечает, что дефицит CD44 подавляет нейровоспаление, которое играет ключевую роль в развитии ожирения и связанных с ним осложнений, таких как гипергликемия и инсулиновая резистентность.

Толстые дети
Фото: commons.wikimedia.org by Lorrie Graham/AusAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Толстые дети

Исследователи решили изучить связь между CD44 и метаболическими расстройствами. Соисследователь Лан Ло заметила, что мыши, у которых был генетически нарушен белок CD44, проявляли слабый фенотип, несмотря на высокожировую диету, в то время как контрольные мыши страдали от ожирения. Это открытие подчеркивает важность CD44 в регуляции формирования жировых клеток и метаболического здоровья.

CD44 — это трансмембранный белок, который играет важную роль в преобразовании экзоцитарных сигналов в эндоцитарные сигнальные пути и регуляции метаболизма. В этом исследовании было обнаружено, что его влияние защищает от ожирения, подавляя липогенез в белой жировой ткани.

В отличие от агонистов рецептора GLP-1, которые в основном влияют на аппетит и метаболизм глюкозы, ингибирование CD44 помогает бороться с ожирением другим путем — уменьшая липогенез. Механизм действия включает снижение уровня серотонина в белой жировой ткани, что, в свою очередь, влияет на адипогенез.

Эти результаты открывают новый механизм связи между CD44 и метаболической регуляцией, предлагая новую терапевтическую цель для лечения ожирения и связанных нарушений обмена веществ. Ингибиторы CD44 могут стать дополнением к лечению вместе с GLP-1, что потенциально повысит эффективность стратегий управления ожирением, передает techgear.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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