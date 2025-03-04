Будущее с ИИ: как научить детей критически мыслить

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Джулс Уайт и Кунал Далал обучают своих детей пользоваться искусственным интеллектом (ИИ) для развития полезных навыков и укрепления связи с ними.

Фото: commons.wikimedia.org by Світлана Саноцька, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ребенок

Уайт, профессор компьютерных наук, считает важным не просто обучить своего сына программированию, а научить его управлять ИИ, чтобы использовать его для творчества и повседневных задач. Он подчеркивает, что ИИ может быть инструментом для расширения возможностей, а не для списывания.

Кунал Далал, администратор ИИ, использует ChatGPT, чтобы помочь своему сыну справиться с эмоциональными трудностями и наладить с ним общение. Он называет этот подход "треугольником общения", где ИИ выступает связующим звеном между ними.

Ола Хэндфорд, консультант по ИИ, также обучает своих детей использовать ИИ, акцентируя внимание на рисках, таких как дипфейки и эмоциональная зависимость от ИИ-компаньонов. Она считает, что экспериментирование с такими инструментами помогает повысить осведомленность о потенциальных опасностях.

Несмотря на возможные риски, родители верят, что раннее знакомство с ИИ может развивать у детей критическое мышление, креативность и эмпатию. Они стремятся создать контролируемую среду для использования ИИ, чтобы избежать злоупотреблений и обеспечить безопасное взаимодействие с этой технологией, передает The Guardian.

Уточнения

Критическое мышление — система суждений, которая используется для анализа вещей с критической точки зрения и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам.

