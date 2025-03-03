Скорость деградации: как антидепрессанты влияют на мозг пациентов с деменцией

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Исследование, охватившее почти 19 000 человек, обнаружило, что у тех, кто принимал антидепрессанты, когнитивные способности снижались быстрее, чем у тех, кто их не использовал.

Фото: flickr.com by Andreas Lehner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пожилые мужчины

Однако не все антидепрессанты влияют одинаково — некоторые могут быть более безопасными. В исследовании, проведенном с использованием данных Шведского реестра деменции, было проанализировано 18 740 пациентов, из которых 23% принимали антидепрессанты. Исследование показало, что депрессивные симптомы могут ухудшать когнитивные функции и качество жизни, поэтому важно выбирать лекарства осторожно.

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) — это наиболее часто назначаемые антидепрессанты, такие как флуоксетин и сертралин. Исследование выявило, что эсциталопрам был связан с самым быстрым ухудшением когнитивных функций, в то время как миртазапин оказывал меньшее негативное воздействие.

Теперь ученые хотят выяснить, как разные группы пациентов реагируют на различные антидепрессанты, чтобы создать более индивидуальный подход к лечению, сообщает scitechdaily.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

