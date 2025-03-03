Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минимум процедур, максимум эффекта: ухаживаем за собой с умом
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Не оставлять никаких лазеек для врагов, для шпионов, покончить с идиотской болезнью - ротозейством… - писала газета Вечерняя Москва 4 марта 1953 года
Усталость от сидячей работы? Эти три растяжки от йога-инструктора изменят вашу жизнь!
Больше семги и форели: производителям лососевых рыб компенсируют 25% затрат
ПП-блины, которые не рвутся и не липнут – секрет прост, но о нём мало кто знает
Мясо для детей: что действительно полезно, а что просто привычка родителей
Не торопитесь выбрасывать листья замиокулькаса — они могут дать новую жизнь
Поздний завтрак или ранний ужин? Вот что действительно важно

Стареющий мозг под ударом: потеря сахарной брони ведёт к отмиранию нейронов

1:43
Наука

Старение истощает защитный сахарный щит мозга, ослабляя защитные функции и способствуя когнитивному упадку.

Клетки головного мозга
Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клетки головного мозга

Однако восстановление ключевых сахаров может обратить эти эффекты. В то время как нейробиология традиционно сосредоточена на белках и ДНК, команда исследователей из Стэнфорда решила переключить внимание на сложные сахарные цепи, которые покрывают наши клетки подобно кольчуге.

Их исследование показало, как изменения в этой сахарной броне на передовых клетках мозга могут быть ключевыми для понимания когнитивного упадка и таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

В ходе исследования на стареющих мышах были обнаружены поразительные возрастные изменения в сахарном покрытии — гликокаликсе — на клетках, формирующих гематоэнцефалический барьер, структуре, которая защищает мозг, фильтруя вредные вещества и позволяя проникать необходимым питательным веществам.

"Гликокаликс похож на лес, — объясняет аспирантка София Ши. — В молодом, здоровом мозге этот лес густой. Но в старом он становится редким, неоднородным и разрушающимся".

"Эта работа закладывает основу для новой области исследований о том, как стареющий мозг теряет свою устойчивость", — говорит Уайс-Корей, профессор неврологии.

Когда команда вновь ввела критически важные муцины старым мышам, восстанавливая более "молодой" гликокаликс, то улучшилась целостность гематоэнцефалического барьера, уменьшилось нейровоспаление и заметно улучшились когнитивные функции, пишет scitechdaily.

Уточнения

Нейро́н — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Корейская косметика больше не доминирует на рынке: причины падения популярности
Красота и стиль
Корейская косметика больше не доминирует на рынке: причины падения популярности Аудио 
Как заставить абрикос давать щедрый урожай? Важные правила ухода
Садоводство, цветоводство
Как заставить абрикос давать щедрый урожай? Важные правила ухода Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Последние материалы
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Не оставлять никаких лазеек для врагов, для шпионов, покончить с идиотской болезнью - ротозейством… - писала газета Вечерняя Москва 4 марта 1953 года
Усталость от сидячей работы? Эти три растяжки от йога-инструктора изменят вашу жизнь!
Больше семги и форели: производителям лососевых рыб компенсируют 25% затрат
ПП-блины, которые не рвутся и не липнут – секрет прост, но о нём мало кто знает
Мясо для детей: что действительно полезно, а что просто привычка родителей
Не торопитесь выбрасывать листья замиокулькаса — они могут дать новую жизнь
Поздний завтрак или ранний ужин? Вот что действительно важно
GM и Honda объединились, чтобы создать новый двигатель будущего
Забудьте про химию: вот чем нужно мыть деревянные шкафы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.