Стареющий мозг под ударом: потеря сахарной брони ведёт к отмиранию нейронов

Старение истощает защитный сахарный щит мозга, ослабляя защитные функции и способствуя когнитивному упадку.
Однако восстановление ключевых сахаров может обратить эти эффекты. В то время как нейробиология традиционно сосредоточена на белках и ДНК, команда исследователей из Стэнфорда решила переключить внимание на сложные сахарные цепи, которые покрывают наши клетки подобно кольчуге.
Их исследование показало, как изменения в этой сахарной броне на передовых клетках мозга могут быть ключевыми для понимания когнитивного упадка и таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.
В ходе исследования на стареющих мышах были обнаружены поразительные возрастные изменения в сахарном покрытии — гликокаликсе — на клетках, формирующих гематоэнцефалический барьер, структуре, которая защищает мозг, фильтруя вредные вещества и позволяя проникать необходимым питательным веществам.
"Гликокаликс похож на лес, — объясняет аспирантка София Ши. — В молодом, здоровом мозге этот лес густой. Но в старом он становится редким, неоднородным и разрушающимся".
"Эта работа закладывает основу для новой области исследований о том, как стареющий мозг теряет свою устойчивость", — говорит Уайс-Корей, профессор неврологии.
Когда команда вновь ввела критически важные муцины старым мышам, восстанавливая более "молодой" гликокаликс, то улучшилась целостность гематоэнцефалического барьера, уменьшилось нейровоспаление и заметно улучшились когнитивные функции, пишет scitechdaily.
Нейро́н — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.
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