Стареющий мозг под ударом: потеря сахарной брони ведёт к отмиранию нейронов

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Старение истощает защитный сахарный щит мозга, ослабляя защитные функции и способствуя когнитивному упадку.

Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клетки головного мозга

Однако восстановление ключевых сахаров может обратить эти эффекты. В то время как нейробиология традиционно сосредоточена на белках и ДНК, команда исследователей из Стэнфорда решила переключить внимание на сложные сахарные цепи, которые покрывают наши клетки подобно кольчуге.

Их исследование показало, как изменения в этой сахарной броне на передовых клетках мозга могут быть ключевыми для понимания когнитивного упадка и таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

В ходе исследования на стареющих мышах были обнаружены поразительные возрастные изменения в сахарном покрытии — гликокаликсе — на клетках, формирующих гематоэнцефалический барьер, структуре, которая защищает мозг, фильтруя вредные вещества и позволяя проникать необходимым питательным веществам.

"Гликокаликс похож на лес, — объясняет аспирантка София Ши. — В молодом, здоровом мозге этот лес густой. Но в старом он становится редким, неоднородным и разрушающимся". "Эта работа закладывает основу для новой области исследований о том, как стареющий мозг теряет свою устойчивость", — говорит Уайс-Корей, профессор неврологии.

Когда команда вновь ввела критически важные муцины старым мышам, восстанавливая более "молодой" гликокаликс, то улучшилась целостность гематоэнцефалического барьера, уменьшилось нейровоспаление и заметно улучшились когнитивные функции, пишет scitechdaily.

Уточнения

Нейро́н — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.



