Старение в два скачка: исследования показывают резкие изменения в 44 и 60 лет

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Согласно исследованиям, связанные со старением молекулярные изменения происходят в два основных периода: около 44 и 60 лет.

Фото: YouTube канал The Jenniben by Скриншот видео YouTube канала The Jenniben, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженнифер Лопес и Гваделупе Родригес

Генетик Майкл Снайдер из Стэнфорда подчеркнул, что изменения не происходят равномерно, а проявляются в значительных скачках. Исследования показывают, что в возрасте 40-60 лет происходят важные молекулярные изменения, связанные с повышенным риском заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые расстройства.

В рамках исследования команда ученых изучала биомаркеры старения у 108 взрослых, которые предоставляли биологические образцы. Они анализировали 135 239 характеристик, включая РНК, белки и микробиом. Полученные данные выявили, что примерно 81% молекул претерпели изменения в указанные возрастные периоды.

Первый пик изменений после 40 лет связан с метаболизмом липидов, кофеина и алкоголя, а также с состоянием сердечно-сосудистой системы. Второй пик в начале 60 лет отражает изменения в углеводном обмене и иммунной регуляции. Также менопауза может влиять на изменения у женщин, однако другие факторы не исключены у обоих полов, пишет sciencealert.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

