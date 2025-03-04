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Рыбий жир влияет на иммунитет и снижает риск диабета

1:28
Наука

Новое исследование показало, что рыбий жир может менять профиль защитных клеток организма, переводя их из провоспалительного состояния в противовоспалительное. Это изменение привело к снижению резистентности к инсулину и улучшению показателей, характерных для диабета 2-го типа.

Рыбий жир
Фото: commons.wikimedia.org by Oddman47, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Рыбий жир

Эксперимент проводился на крысах, у которых наблюдалось состояние, похожее на диабет 2-го типа, но без ожирения. Приём рыбьего жира в дозировке 2 грамма на килограмм массы тела привёл к значительному снижению уровня сахара в крови, уменьшению маркеров воспаления и улучшению липидного профиля.

Учёные отмечают, что подобные изменения в лимфоцитах и макрофагах встречаются и у людей с ожирением, однако исследование показывает, что даже при отсутствии лишнего веса может развиваться системное воспаление, которое ухудшает инсулиновую чувствительность.

Рыбий жир смог уменьшить провоспалительную активность определённых иммунных клеток (Th1 и Th17), что открывает перспективы для новых методов борьбы с диабетом 2-го типа, особенно у пациентов без ожирения.

Хотя результаты выглядят обнадёживающими, учёные подчёркивают, что необходимы дальнейшие клинические испытания на людях, чтобы определить идеальную дозу и наиболее эффективные формы омега-3 жирных кислот.

Уточнения

Инсули́н (от лат. insula «остров») — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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