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В Италии всплывают остатки римской виллы — озеро Фузаро раскрывает тайны

2:05
Наука

В итальянской коммуне Баколи, расположенной вблизи Неаполя, геологические процессы приводят к неожиданным археологическим открытиям. Из-за вулканической активности на дне озера Фузаро поднимаются остатки древнеримского комплекса, который когда-то находился на поверхности.

подводная археология
Фото: Wikimedia Commons by Ruthven, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
подводная археология

Это явление называется брадисейсм — процесс медленного подъёма или опускания земной поверхности из-за магматических движений под землёй. Озеро Фузаро находится в пределах Флегрейских полей — одной из самых активных вулканических зон Италии. Наблюдения показывают, что уровень воды повышается с 2005 года, а общий подъём уже составил около 1,37 метра.

Геологическая активность влияет на прибрежные территории, затрудняя судоходство в местных портах и пристанях. Однако это же явление привело к уникальному открытию: на аэрофотоснимках специалисты зафиксировали руины римской виллы и прилегающих построек.

Мэр Баколи сообщил, что древнее строение, скорее всего, включало термальные ванны и будет исследовано Управлением по археологии. Это открытие ещё раз подчёркивает связь между природными процессами и историей региона.

Район Флегрейских полей уже давно привлекает археологов. В 2022 году подводные исследователи обнаружили руины роскошных римских вилл в Неаполитанском заливе.

Один из самых известных древнеримских курортов — город Байи, расположенный неподалёку. Он был основан около 100 года до н. э. и достиг наибольшего расцвета в эпоху поздней Римской республики. Байи славился своими богатыми термами и изысканной архитектурой, привлекая Юлия Цезаря, Нерона и Адриана.

Баколи и окружающие территории остаются ключевой зоной для археологических исследований, позволяя учёным раскрывать новые страницы римской истории.

Уточнения

Фузаро небольшое озеро в центральной Италии, в муниципалитете Баколи в провинции Неаполь в регионе Кампания. 

Брадисейсм — постепенное поднятие (положительный брадисейсм) или опускание (отрицательный брадисейсм) части земной поверхности, возникающее вследствие заполнения или опустошения подземных магматических камер и/или геотермальной активности, в частности в вулканических кальдерах. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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