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Лунный бум на Юпитере: газовый гигант увеличил свою семью

1:49
Наука

Юпитер, и без того лидер по количеству лун в Солнечной системе, снова пополнил свою "коллекцию". Астрономы обнаружили несколько новых спутников, вращающихся вокруг газового гиганта, что делает его абсолютным рекордсменом по числу естественных спутников среди планет.

Юпитер
Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юпитер

Сколько спутников теперь у Юпитера?

После последнего открытия число известных спутников Юпитера перевалило за 90. Это больше, чем у Сатурна, который до недавнего времени считался главным "луноносцем" Солнечной системы.

"Мы и не подозревали, что вокруг Юпитера могут скрываться ещё столько спутников!", — заявили астрономы, использовавшие мощные телескопы для поиска новых объектов.

Какие тайны скрывают новые луны?

  • Большинство новых спутников — небольшие астероидоподобные тела, которые могли быть захвачены гравитацией Юпитера.
  • Некоторые из них вращаются в ретроградном направлении, что может указывать на их внешнее происхождение.
  • Учёные предполагают, что некоторые спутники могут быть осколками более крупных небесных тел, разрушенных при столкновениях.

Что даёт это открытие?

Новые спутники помогут астрономам лучше понять формирование Юпитера, его гравитационное влияние на окрестные объекты и историю Солнечной системы. Возможно, среди них есть ледяные луны, скрывающие под поверхностью океаны, а значит, даже шансы на существование жизни.

Что дальше?

Астрономы продолжат наблюдения за новыми спутниками, изучая их орбиты, состав и происхождение. Это открытие лишь подтверждает: Юпитер хранит ещё немало тайн, которые нам только предстоит раскрыть!

Уточнения

Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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