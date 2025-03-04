Лунный бум на Юпитере: газовый гигант увеличил свою семью

Юпитер, и без того лидер по количеству лун в Солнечной системе, снова пополнил свою "коллекцию". Астрономы обнаружили несколько новых спутников, вращающихся вокруг газового гиганта, что делает его абсолютным рекордсменом по числу естественных спутников среди планет.
После последнего открытия число известных спутников Юпитера перевалило за 90. Это больше, чем у Сатурна, который до недавнего времени считался главным "луноносцем" Солнечной системы.
"Мы и не подозревали, что вокруг Юпитера могут скрываться ещё столько спутников!", — заявили астрономы, использовавшие мощные телескопы для поиска новых объектов.
Новые спутники помогут астрономам лучше понять формирование Юпитера, его гравитационное влияние на окрестные объекты и историю Солнечной системы. Возможно, среди них есть ледяные луны, скрывающие под поверхностью океаны, а значит, даже шансы на существование жизни.
Астрономы продолжат наблюдения за новыми спутниками, изучая их орбиты, состав и происхождение. Это открытие лишь подтверждает: Юпитер хранит ещё немало тайн, которые нам только предстоит раскрыть!
Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца.
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